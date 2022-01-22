Такие слова были реакцией МИД России на заявление Госдепартамента США о российской дезинформации относительно Украины. В США заверили, что нет никаких правдивых данных о том, что украинские власти притесняют русскоязычных.

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В Кремле подгорело на этот счет.

Что сказала Москва

МИД России в очередной раз заговорило о притеснении русскоязычных граждан.

Нарушения прав многомиллионного русскоязычного населения в Украине достигли ужасающих масштабов,
– отметило МИД России в ответе США.

Страна-агрессор также назвала украинские законы о языке, образовании и коренных народах "дискриминационными", ведь они вытесняют русский из всех сфер жизни. Это очень не нравится Москве.

"Зеленский в явно ксенофобском ключе публично предложил этническим россиянам убираться из страны", – добавили в России.

Вспомнили и заявление языкового омбудсмена Тараса Креминя о том, что нелюбители украинского языка могут ехать туда, где им комфортнее.

Последние провокационные заявления Москвы

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