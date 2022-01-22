Такі слова були реакцією МЗС Росії на заяву Держдепартаменту США про російську дезінформацію щодо України. У США запевнили, що немає жодних правдивих даних про те, що українська влада утискає російськомовних.

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У Кремлі запалало з цього приводу.

Що сказала Москва

МЗС Росії вкотре заговорило про утиск російськомовних громадян.

Порушення прав багатомільйонного російськомовного населення в Україні досягли жахливих масштабів,

– зазначило МЗС Росії у відповіді США.

Країна-агресорка також назвала українські закони про мову, освіту та корінних народів "дискримінаційними", адже вони витісняють російську з усіх сфер життя. Це дуже не подобається Москві.

Важливо. Рада ухвалила закон про корінні народи 1 липня 2021 року. Детальніше про нього можна прочитати тут.

"Зеленський у явно ксенофобському ключі публічно запропонував етнічним росіянам забиратися з країни", – додали в Росії.

Згадали і заяву мовного омбудсмена Тараса Кременя про те, що нелюбителі української мови можуть їхати туди, де їм комфортніше.

До слова. У Держдепартаменті США також згадали ситуацію з порушенням прав людей в окупованому Криму. Натомість Москва також відповіла, що нібито ця ситуація "не просто покращилась, а стала якісно іншою".

Останні провокаційні заяви Москви

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія, мовляв, ніколи не загрожувала українському народу.

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков вкотре відзначився цинічною заявою про нібито "громадянську війну".

США підготували "18 сценаріїв через можливе вторгнення Росії в Україну". Натомість Пєсков відповів, що у них теж є свої сценарії.

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