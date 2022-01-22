Такі слова були реакцією МЗС Росії на заяву Держдепартаменту США про російську дезінформацію щодо України. У США запевнили, що немає жодних правдивих даних про те, що українська влада утискає російськомовних.
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У Кремлі запалало з цього приводу.
Що сказала Москва
МЗС Росії вкотре заговорило про утиск російськомовних громадян.
Порушення прав багатомільйонного російськомовного населення в Україні досягли жахливих масштабів,
– зазначило МЗС Росії у відповіді США.
Країна-агресорка також назвала українські закони про мову, освіту та корінних народів "дискримінаційними", адже вони витісняють російську з усіх сфер життя. Це дуже не подобається Москві.
"Зеленський у явно ксенофобському ключі публічно запропонував етнічним росіянам забиратися з країни", – додали в Росії.
Згадали і заяву мовного омбудсмена Тараса Кременя про те, що нелюбителі української мови можуть їхати туди, де їм комфортніше.
Останні провокаційні заяви Москви
- Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія, мовляв, ніколи не загрожувала українському народу.
- Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков вкотре відзначився цинічною заявою про нібито "громадянську війну".
- США підготували "18 сценаріїв через можливе вторгнення Росії в Україну". Натомість Пєсков відповів, що у них теж є свої сценарії.
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