Тарас Кремінь наголосив, що загроза українській мові рівноцінна загрозі національній безпеці України.

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За його словами, мова – це не лише засіб спілкування, а й своєрідний код нашої нації. Тож тим, кого не влаштовує наявність Уповноваженого із захисту державної мови чи мовного закону, Кремінь порадив поїхати до інших країн.

Сформулюйте це все перед своєю відправкою в інші країни, де, на вашу думку, ви будете почуватися комфортно. Поважайте український народ, який століттями виборював своє право на незалежність і продовжує сьогодні боротися з окупантом на фронті на сході нашої країни,

– наголосив мовний омбудсмен.

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