Тарас Кремень отметил, что угроза украинскому языку равноценна угрозе национальной безопасности Украины.

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По его словам, язык – это не только средство общения, но и своеобразный код нашей нации. Поэтому тем, кого не устраивает наличие Уполномоченного по защите государственного языка или языкового закона, Кремень посоветовал уехать в другие страны.

Сформулируйте это все перед своей отправкой в другие страны, где, по вашему мнению, вы будете чувствовать себя комфортно. Уважайте украинский народ, который веками боролся за свое право на независимость и продолжает сегодня бороться с оккупантом на фронте, на востоке нашей страны,

– отметил языковой омбудсмен.

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