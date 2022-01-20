Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков каже, мовляв, такі заяви Вашингтона можуть сприяти дестабілізації ситуації.

Важливо Росія може втратити доступ до долара, якщо нападе на Україну, – Байден

Зухвала заява Пєскова

Чиновник сказав, що "гарячі голови" в Києві можуть "почати громадянську війну". Ба більше, Пєсков цинічно каже, що Кремль "побоюється через це".

У Путіна додали, буцімто заяви про "наслідки для Росії" звучать протягом останнього місяця щодня. Пєсков каже, що "як під кальку", тому він не вважає, що їх потрібно коментувати.

Заяви фактично повторюються під кальку. Ми вважаємо, що вони аж ніяк не сприяють розрядці напруженості, яка зараз виникла в Європі,

– сказав прессекретар.

Ймовірна заборона операцій з доларом для Росії

Президент США Джо Байден назвав ще один наслідок вторгнення Москви в Україну. Російським банкам можуть заборонити проводити будь-які операції з доларом.

Крім того, Байден пригрозив Росії економічною катастрофою. Політик наголосив, що цього разу зробить те, чого не зробив у 2014 році.

Загроза нападу Росії: що відомо

Американська розвідка у січні застерегла, що Росія може сфабрикувати привід для нападу на Україну. Допускають, що може повторитись сценарій 2014 року.

США також непокояться, що Кремль може напасти на Україну з території Білорусі. Росія стягує туди війська – нібито для спільних навчань у лютому.

Президент Володимир Зеленський закликав українців зберігати спокій і не панікувати через можливе вторгнення Росії. Він звернувся з проханням не поширювати фейків про війну.

Дивіться відео: Це буде катастрофа для Росії, – Байден про ймовірний напад Путіна на Україну: