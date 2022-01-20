Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорит, якобы такие заявления Вашингтона могут способствовать дестабилизации ситуации.

Важно Россия может потерять доступ к доллару, если нападет на Украину, – Байден

Наглое заявление Пескова

Чиновник сказал, что "горячие головы" в Киеве могут "начать гражданскую войну". Более того, Песков цинично говорит, что Кремль "опасается из-за этого".

У Путина добавили, будто заявления о "последствиях для России" звучат в течение последнего месяца ежедневно. Песков говорит, что "как под копирку", поэтому он не считает, что их нужно комментировать.

Заявления фактически повторяются под копирку. Мы считаем, что они отнюдь не способствуют разрядке напряженности, которая сейчас возникла в Европе,

– сказал пресс-секретарь.

Возможен запрет операций с долларом для России

Президент США Джо Байден назвал еще одно следствие вторжения Москвы в Украину. Российским банкам могут запретить проводить любые операции с долларом.

Кроме того, Байден пригрозил России экономической катастрофой. Политик подчеркнул, что на этот раз сделает то, чего не сделал в 2014 году.

Угроза нападения России: что известно

Американская разведка в январе предостерегла, что Россия может сфабриковать повод для нападения на Украину. Допускают, что может повториться сценарий 2014 года.

США также беспокоятся, что Кремль может напасть на Украину с территории Беларуси. Россия стягивает туда войска – якобы для совместных учений в феврале.

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев сохранять спокойствие и не паниковать из-за возможного вторжения России. Он обратился с просьбой не распространять фейков о войне.

Смотрите видео: Это будет катастрофа для России, – Байден о вероятном нападении Путина на Украину: