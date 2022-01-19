Президент призвал украинцев сохранять спокойствие и не паниковать. Также Зеленский просит не распространять фейков о войне.

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Не бежать по гречку и спички

Зеленский подчеркнул, что паника только вредит украинцам и ситуации вокруг обострения на Донбассе.

Сейчас единственный повод для паники – это если мы на 8 году войны до сих пор будем поддаваться панике. До сих пор будем снимать со счетов деньги, снимать все с полок, сбрасывать всем друзьям и знакомым фейки и страшилки. Всем нашим гражданам нужно это понять, выдохнуть, успокоиться, не бежать за гречкой и спичками,

– сказал Зеленский.

Кроме того, он призвал СМИ быть "именно средствами массовой информации, а не массовой истерии". В погоне за хайпом не помогать врагу.

Всех партнеров Зеленский призвал быть действенными не на словах. Важно не только то, что может сделать Россия, но и то, что в этом случае будет делать мир.

Что известно об обострении на Донбассе

Министерство обороны Украины сообщало, что Россия почти завершила стягивание войск к границам нашего государства. Известно, что сейчас у границ Украины уже находится более 127 тысяч военных.

Москва заявляла, что не собирается обсуждать с НАТО или США вопрос перемещения войск по территории России. Сергей Лавров цинично говорил, что требования вернуть военных в казармы не будут рассматривать.

В то же время США рассматривают перемещение российских военных в Беларусь как подготовку к нападению на Украину. Об этом уже "приватно" поговорили с Минском.

Российскую военную технику заметили в 200 километрах к северу от столицы Украины Киева. Ранее вооружение и военных направили на учения в Беларуси.

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