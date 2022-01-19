Президент закликав українців зберігати спокій і не панікувати. Також Зеленський просить не поширювати фейків про війну.
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Не бігти по гречку і сірники
Зеленський наголосив, що паніка лише шкодить українцям та ситуації навколо загострення на Донбасі.
Зараз єдиний привід для паніки – це якщо ми на 8 році війни досі будемо піддаватися паніці. Досі будемо знімати з рахунків гроші, знімати все з полиць, скидати всім друзям та знайомим фейки та страшилки. Всім нашим громадянам потрібно це зрозуміти, видихнути, заспокоїтись, не бігти по гречку і сірники,
– сказав Зеленський.
Окрім того, він закликав ЗМІ бути "саме засобами масової інформації , а не масової істерії". В гонитві за хайпом не допомагати ворогу.
Всіх партнерів Зеленський закликав бути дієвими не на словах. Важливо не лише те, що може зробити Росія, а й те, що в цьому випадку буде робити світ.
Що відомо про загострення на Донбасі
- Міністерство оборони України повідомляло, що Росія майже завершила стягування військ до кордонів нашої держави. Відомо, що зараз біля кордонів України вже перебуває понад 127 тисяч військових.
- Москва заявляла, що не збирається обговорювати з НАТО або США питання переміщення військ по території Росії. Сергій Лавров цинічно казав, що вимоги повернути військових в казарми не розглядатимуть.
- Водночас США розглядають переміщення російських військових до Білорусі як підготовку до нападу на Україну. Про це вже "приватно" поговорили з Мінськом.
- Російську військову техніку помітили за 200 кілометрів на північ від столиці України Києва. Раніше озброєння та військових спрямували на навчання в Білорусі.