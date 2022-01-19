Президент закликав українців зберігати спокій і не панікувати. Також Зеленський просить не поширювати фейків про війну.

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Не бігти по гречку і сірники

Зеленський наголосив, що паніка лише шкодить українцям та ситуації навколо загострення на Донбасі.

Зараз єдиний привід для паніки – це якщо ми на 8 році війни досі будемо піддаватися паніці. Досі будемо знімати з рахунків гроші, знімати все з полиць, скидати всім друзям та знайомим фейки та страшилки. Всім нашим громадянам потрібно це зрозуміти, видихнути, заспокоїтись, не бігти по гречку і сірники,

– сказав Зеленський.

Окрім того, він закликав ЗМІ бути "саме засобами масової інформації , а не масової істерії". В гонитві за хайпом не допомагати ворогу.

Всіх партнерів Зеленський закликав бути дієвими не на словах. Важливо не лише те, що може зробити Росія, а й те, що в цьому випадку буде робити світ.

Що відомо про загострення на Донбасі

Міністерство оборони України повідомляло, що Росія майже завершила стягування військ до кордонів нашої держави. Відомо, що зараз біля кордонів України вже перебуває понад 127 тисяч військових.

Москва заявляла, що не збирається обговорювати з НАТО або США питання переміщення військ по території Росії. Сергій Лавров цинічно казав, що вимоги повернути військових в казарми не розглядатимуть.

Водночас США розглядають переміщення російських військових до Білорусі як підготовку до нападу на Україну. Про це вже "приватно" поговорили з Мінськом.

Російську військову техніку помітили за 200 кілометрів на північ від столиці України Києва. Раніше озброєння та військових спрямували на навчання в Білорусі.

На що Зеленський звернув увагу: дивіться відео