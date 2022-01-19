Президент закликав українців зберігати спокій і не панікувати. Також Зеленський просить не поширювати фейків про війну.

До теми Ризики не стали більшими, – Зеленський звернувся до українців через загрозу з боку Росії

Не бігти по гречку і сірники

Зеленський наголосив, що паніка лише шкодить українцям та ситуації навколо загострення на Донбасі.

Зараз єдиний привід для паніки – це якщо ми на 8 році війни досі будемо піддаватися паніці. Досі будемо знімати з рахунків гроші, знімати все з полиць, скидати всім друзям та знайомим фейки та страшилки. Всім нашим громадянам потрібно це зрозуміти, видихнути, заспокоїтись, не бігти по гречку і сірники,
– сказав Зеленський.

Окрім того, він закликав ЗМІ бути "саме засобами масової інформації , а не масової істерії". В гонитві за хайпом не допомагати ворогу.

Всіх партнерів Зеленський закликав бути дієвими не на словах. Важливо не лише те, що може зробити Росія, а й те, що в цьому випадку буде робити світ.

Що відомо про загострення на Донбасі

На що Зеленський звернув увагу: дивіться відео