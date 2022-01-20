Банки Росії не зможуть проводити операції з доларами

У разі ескалації Росію очікують серйозні економічні санкції. Про це американський президент заявив на пресконференції 20 січня.

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Якщо вони введуть війська, то заплатять. Їхні банки не зможуть проводити операції з доларами,

– наголосив Байден.

Зауважимо, за даними американського видання Associated Press, Байден не планує відправляти на підмогу Збройним силам України свою армію. Адже війна з Росією була б "політичною авантюрою" для Вашингтона. Однак, Білий дім може надати Києву безкоштовну військову допомогу.

Як США реагуватимуть на ескалацію Кремля

Байден вже пригрозив Росії економічною катастрофою, якщо вона нападе на Україну. Перед тим американський президент казав, що зробить те, чого не зробив у 2014 році.

Водночас глава України Володимир Зеленський просить США про негайні санкції проти Кремля. Адже запровадження обмежень вже після наступу не матимуть такого ефекту.

У Вашингтоні підготували два законопроєкти, які передбачають обмеження особисто проти Володимира Путіна. Вони передбачають замороження активів в американських банках, заборону в'їзду в Штати тощо.

Зверніть увагу! Кремль відправив своїх військових у Білорусь нібито на "спільні військові навчання". Однак російську техніку помітили всього лиш за 200 кілометрів від Києва. Зауважимо, у цьому районі немає жодних полігонів для навчань. Раніше США попереджали, що Росія може напасти на Україну зі сторони Білорусі.

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