"Провалились" з методичками для медіа співробітники воронезького Центру управління регіоном. Інформацію вони розміщували у телеграм-каналі "Федеральний контент".

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"Правила" для роботи ЗМІ публікували протягом 8 місяців

Правила, як треба хвалити главу Кремля і російський уряд, стосувались здебільшого регіональних видань. Після того, як помилку помітили, телеграм-канал миттєво зник з пошукової видачі. Також перестало працювати і посилання на нього.

Які саме "поради" пропонували для ЗМІ:

Пропонували підібрані тези з послання Путіна – ті, які найпозитивніше сприймуться аудиторією.

Журналістів просили наголошувати на змінах у сфері освіти та, наприклад, купівлі нових машин швидкої допомоги.

Публікували і заготовки для соцмереж – готові красиві цитати президента держави-агресорки.

Медійники були зобов'язані піарити прокремлівський форум та пряму лінію президента.

Інколи вимоги були особливо цинічними

Часом "вимоги" вражали: так під час масштабних лісових пожеж у Росії журналістам наказували писати, що "пожежі палають по всьому світу". Мовляв, це не проблема Росії, а світова.

Тим часом Посольство США відповіло російському пропагандисту, який погрожував спалити Конституцію України

Зверніть увагу! Щодо голови МНС Євгена Зінічева, який у вересні 2021 року начебто загинув під час навчань, то ЗМІ просили робити приписку "Вічна пам'ять герою". За офіційною версією влади, Зінічев втратив життя, рятуючи людину. Проте жодних доказів чи підтверджень цьому не було. Опозиційні політики стверджували, що, можливо, міністра усунули через його "неугодність" Кремлю та бажання кар'єрного зростання.

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