"Провалились" с методиками для медиа сотрудники воронежского Центра управления регионом. Информацию они размещали в телеграм-канале "Федеральный контент".

Стоит прочитать Глава Минобороны Британии сокрушил пропаганду Путина про НАТО и "один народ"

"Правила" для работы СМИ публиковали в течение 8 месяцев

Правила, как надо хвалить главу Кремля и российское правительство, касались в основном региональных изданий. После того, как ошибку заметили, телеграм-канал мгновенно исчез из поисковой выдачи. Также перестала работать и ссылка на него.

Какие именно "советы" предлагали для СМИ:

Предлагали подобранные тезисы из послания Путина – те, которые наиболее позитивно воспримутся аудиторией.

Журналистов просили акцентировать внимание на изменениях в сфере образования и, например, покупке новых машин скорой помощи.

Публиковали и заготовки для соцсетей – готовые красивые цитаты президента страны-агрессора.

Медийщики были обязаны пиарить прокремлевский форум и прямую линию президента.

Иногда требования были особенно циничными

Временами "требования" поражали: так во время масштабных лесных пожаров в России журналистам приказывали писать, что "пожары пылают по всему миру". Мол, это не проблема России, а мировая.

Тем временем Посольство США ответило российскому пропагандисту, угрожавшему сжечь Конституцию Украины

Обратите внимание! Относительно главы МЧС Евгения Зиничева, который в сентябре 2021 года вроде бы погиб во время учений, то СМИ просили делать приписку "Вечная память герою". По официальной версии властей, Зиничев лишился жизни, спасая человека. Однако никаких доказательств или подтверждений этому не было. Оппозиционные политики утверждали, что, возможно, министра отстранили из-за его "неугодности" Кремлю и желания карьерного роста.

Смотрите в "Такие дела", как Байден предупредил Кремль: видео