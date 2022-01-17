Реакция посольства на слова пропагандиста

Дипучреждение назвало высказывание Красовского "тактикой холодной войны". К тому же – неуклюжей.

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Антон Красовский, который называл украинцев "животными" и угрожал сжечь Конституцию, присоединился к Марии Захаровой и другим кремлевским марионеткам во все более удивительной риторике против. Никого не введет в заблуждение эта неуклюжая тактика холодной войны,

– подчеркнули в посольстве.

Детали позорного заявления Красовского

Циничными заявлениями так называемый "журналист" отметился в своей программе "Антонимы" на которую пригласил коллегу-пропагандиста Александра Брауна. Они обсуждали ситуацию в Казахстане, однако обойти темы Украины, понятное дело, не смогли. Так, Красовский заявил, что Россия сожжет Конституцию Украины на Крещатике из-за того, что там прописан курс на членство в НАТО.

"Мы заберем у вас вашу Конституцию! Мы сожжем ее на Крещатике вместе с вами на ваших же огнях, как вы любите! На шинах, на покрышках. Украинцы, welcome home", – говорил "рупор Кремля".

Более того, Красовский назвал Львов "российским" городом, потому что его основал "российский" король Даниил Галицкий. Далее свое абсурдное заявление пропагандист "украсил" угрозами о вводе войск в Украину.

После этого так называемый "журналист" еще больше продемонстрировал свое незнание истории. Так, он заявил, что Украину основал Иосиф Сталин, который является виновником Голодомора.

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Полный текст публикации посольства США в Украине в твиттере:

Антон Красовский с телеканала RT, который называл украинцев "животными" и угрожал сжечь Конституцию, присоединился к Марии Захаровой и другим кремлевским марионеткам во все более удивительной риторике против. Никого не введет в заблуждение эта неуклюжая тактика холодной войны.