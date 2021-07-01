Не голосували за закон лише представники фракції "Опозиційна платформа – За життя". Документ зареєстрували у парламенті 18 травня 2021 року.

Раніше Законопроєкт Зеленського: Корінними народами України є кримські татари, караїми та кримчаки

Основні положення закону про корінні народи

Закон, ініційований Зеленським, дає визначення поняттю "корінні народи".

Так, корінний народ – це автохтонна етнічна спільність, що сформувалася на території України, яка є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлює себе корінним народом України, становить етнічну меншість у складі її населення і не має власного державного утворення за межами нашої країни.

– це автохтонна етнічна спільність, що сформувалася на території України, яка є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлює себе корінним народом України, становить етнічну меншість у складі її населення і не має власного державного утворення за межами нашої країни. Корінними народами України, які сформувалися на території Кримського півострова, є кримські татари, караїми, кримчаки.

Корінні народи мають право на самовизначення, на рівний правовий захист, на власну національну символіку і порядок її застосування з дотриманням законів України, а також право передавати майбутнім поколінням свою історію, мови, традиції, писемність і літературу.

Корінним народам надали право на створення власних навчальних закладів або співпрацю з іншими закладами для забезпечення вивчення своєї мови, історії, культури та навчання на мові корінного народу.

або співпрацю з іншими закладами для забезпечення вивчення своєї мови, історії, культури та навчання на мові корінного народу. Представникам корінних народів дали право представляти Україну на міжнародній арені у складі українських делегацій, а також у міжнародних переговорах, що стосуються прав корінних народів.

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