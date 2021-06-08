Позиція Держдуми Росії з'явилася у постанові, яку ухвалили на засіданні 8 червня. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Важливо Зеленський вніс у парламент законопроєкт про корінні народи

Реакція Росії

Законопроєкт Зеленського, який виключає росіян з переліку корінних народів України, у Держдумі назвали "образою історичної пам'яті.

Державна дума Федеральних зборів Росії вважає сам факт цієї законодавчої ініціативи президента України кричущою провокацією, спрямованою на загострення напруженості й конфліктів як всередині України, так і за її межами,

– мовиться у повідомленні.

Російські депутати також заявили, що у разі ухвалення закону до корінних народів не зможуть віднести себе "мільйони росіян". У заяві наголошується, що Держдума розглядає законопроєкт як "образу історичної пам'яті, нову спробу вбити клин між українським, російським та іншими корінними народами України".

Депутати Держдуми Росії також планують звернутися до Міжпарламентської асамблеї СНД, парламентських асамблей ОДКБ, ОБСЄ і Ради Європи.

Більше про законопроєкт

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт № 5506, згідно з яким корінними народами України на території Криму є кримські татари, караїми, кримчаки.