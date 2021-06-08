Позиция Госдумы России появилась в постановлении, которое приняли на заседании 8 июня. Об этом сообщают российские СМИ.

Важно Зеленский внес в парламент законопроект о коренных народах

Реакция России

Законопроект, исключающий россиян из перечня коренных народов Украины, в Госдуме назвали "оскорблением исторической памяти".

Государственная дума Федерального собрания России считает сам факт этой законодательной инициативы президента Украины вопиющей провокацией, направленной на обострение напряженности и конфликтов как внутри Украины, так и за ее пределами,

– говорится в сообщении.

Российские депутаты также заявили, что в случае принятия закона к коренным народам не смогут отнести себя "миллионы россиян". В заявлении отмечается, что Госдума рассматривает законопроект как "оскорбление исторической памяти, новую попытку вбить клин между украинским, русским и другими коренными народами Украины".

Депутаты Госдумы России также планируют обратиться в Межпарламентскую ассамблею СНГ, парламентские ассамблеи ОДКБ, ОБСЕ и Совет Европы.

Больше о законопроекте

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект № 5506, согласно которому коренными народами Украины на территории Крыма являются крымские татары, караимы, крымчаки.