Наразі текст законопроєкту №5506 відсутній. Документ передали на розгляд керівництва парламенту.

Важливо День боротьби за права кримськотатарського народу: коли відновиться історична справедливість

Законопроєкт внесли у Раду 18 травня

У роковини депортації кримськотатарського народу президент вшанував пам'ять жертв геноциду. Зеленський пообіцяв, що ще 18 травня внесе законопроєкт в Раду.

Упевнений, що в стислі терміни депутати розглянуть і закріплять статус корінних народів України, зокрема кримських татар, і, нарешті, зроблять те, що відкладали 30 років, вісім скликань Верховної Ради і всі попередні президенти,

– мовиться у зверненні глави держави.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що у пам'ять про мужність кримчан засновано День спротиву окупації Криму та Севастополя. Також глава держави підписав указ про заходи з деокупації й реінтеграції півострова, зокрема Стратегію розвитку кримськотатарської мови до 2032 року.