Сейчас текст законопроекта №5506 отсутствует. Документ передали на рассмотрение руководства парламента.

Важно День борьбы за права крымскотатарского народа: когда восстановится историческая справедливость

Законопроект внесли в Раду 18 мая

В годовщину депортации крымскотатарского народа президент почтил память жертв геноцида. Зеленский пообещал, что еще 18 мая внесет законопроект в Раду.

Уверен, что в сжатые сроки депутаты рассмотрят и закрепят статус коренных народов Украины, в частности крымских татар, и, наконец, сделают то, что откладывали 30 лет, восемь созывов Верховной Рады и все предыдущие президенты,

– говорится в обращении главы государства.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что в память о мужестве крымчан учрежден День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя. Также глава государства подписал указ о мерах по деоккупации и реинтеграции полуострова, в частности Стратегию развития крымскотатарского языка до 2032 года.