На долю крымскотатарского народа выпало немало страданий. Он потерял родной дом и мог исчезнуть под давлением ассимиляции, но любовь к родной земле и стремление воли не позволили этому произойти.

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Кто такие крымские татары

Крымские татары – жители полуострова Крым. Этот народ сформировался на протяжении веков и вобрал в себя различные этносы и народности.

В эпоху Средневековья и Новое время Крымское ханство было мощным государством, с которым должны были считаться соседи.

В 18 веке Крым был покорен Российской империей и стал ее частью. После февральской революции 1917 года местные жители решили развивать собственную государственность, но эти попытки были утоплены в крови большевиками.

В годы так называемых "красного террора" и "военного коммунизма" в Крыму в результате преступной политики советской власти погибли более 120 тысяч местных жителей, большинство из них были крымскими татарами.

История отношений украинцев и кырымлы:

В 1921 году Крым получил статус автономии в составе РСФСР, но после укрепления сталинского режима местная элита была репрессирована и автономия осталась только на бумаге.

Депортация крымских татар

Несмотря на русификацию, которую проводила Российская империя, а затем СССР, крымские татары сохранили национальную идентичность и не желали ассимилироваться и превращаться в "советских людей". Они не отказались от национальной культуры и языка, не изменили вере предков.

Тогда Сталин и его приспешники решили поступить радикально – согнать силой крымских татар с их домов и переселить в отдаленные регионы СССР.

Поводом стала якобы массовая коллаборация крымских татар с нацистами в годы Второй мировой войны. Такие факты действительно были, но ни в коем случае не носили массового характера. Например, среди русских было значительно больше тех, кто предал СССР, но их никто даже не думал депортировать. И это при том, что более 50% взрослого мужского населения крымчан воевало в рядах Красной армии, немало крымских татар были в движении сопротивления или пошли в партизаны. Многие кырымлы в годы войны спасали евреев от нацистов. Среди крымских татар был 21 герой Советского Союза, в частности – легендарный летчик дважды герой СССР Амет-Хан Султан.

В апреле 1944 года Советская армия освободила Крым от нацистов, но мир на эти земли не пришел. Высшее руководство СССР потребовало осуществить "окончательное решение" крымскотатарского вопроса. 11 мая разработанный спецслужбами план депортации был подписан Сталиным. Он был совершенно секретным и предусматривал проведение этнической чистки в Крыму в сжатые сроки.

В 3:00 утра 18 мая сотрудники НКВД начали врываться в дома, выделяли на сборы от нескольких минут до получаса и сгоняли людей. Им разрешили взять с собой не более 500 килограммов вещей на семью. Крымских татар свозили машинами до железнодорожных станций Бахчисарая, Джанкоя и Симферополя, откуда эшелонами отправляли на восток.

Депортация кырымлы – как это было:

Операцией руководил глава НКВД Лаврентий Берия, а реализовывали 32 тысячи его подчиненных. Его подчиненные за три дня – с 18 по 21 мая 1944 года вывезли из Крыма, по официальным советским данным, 191 044 крымских татар (по современным подсчетам – 423 100) в Узбекистан и Сибирь.

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Так, пока мужчины воевали с нацистами, их родителей, жен и детей тайно лишили собственных домов и отправили куда глаза глядят. В ходе насильственной депортации многие погибли в пути или умерли в первые месяцы после переселения. В первую очередь жертвами становились пожилые люди и дети. Согласно официальным данным советской власти (заниженных) – тогда погибла примерно четверть переселенных крымцев, современные исследователи называют большую цифру и указывают, что в ходе депортации или в первые годы после переселения умерли до 46% людей. Для этноса – это катастрофа.

Депортация – акт геноцида:

Заговор молчания

Пострадали и фронтовики – мужчин сослали в штрафбаты и обрекли на смерть. Не спасли ни подвиги, ни награды, ни лояльность. Тех, кто выжил в горниле Второй мировой, отправили в спецпоселения – на новую "родину" в Узбекистан.

Даже после смерти Сталина и развенчания "культа личности" об этом преступлении советской власти хотели забыть и не вспоминать, а о самих крымских татарах – забыть. Впрочем, этот свободолюбивый народ не покорился и не отрекся родины. Крымские татары продолжили свою борьбу и добились восстановления исторической правды. В 1991 году целый народ был официально реабилитирован.

С конца 1980-х крымские татары начали активно возвращаться на родину, которая их не ждала. Их дома и земля были заселены новыми хозяевами – после этнической чистки советская власть заселила Крым лояльными русскими и заложила основу для мифа о "КрымНаш". Так после возвращения на родную землю для кырымлы началась борьба за родные дома.

Мустафа Джемилев и его Крым:

Возвращение родины

После развала СССР восстановленная ​​Крымская автономия стала частью Украины, как правопреемницы УССР. Крымские татары в новом государстве были восстановлены в правах. Украинская власть осудила преступления сталинизма, но не решилась на радикальные шаги по восстановлению исторической справедливости.

Сразу по возвращению против крымских татар на полуострове была развернута идеологическая кампания, вдохновителем которой выступила Россия. Коренное население всячески демонизировали и лепили из крымцев образ "врага", местное чиновничество тоже не спешило помогать и решать конфликт.

Новая оккупация

Несмотря на это крымские татары были едва ли не единственной массовой силой, выступившей против российских оккупантов в 2014 году. 26 апреля 10 тысяч крымских татар вышли в Симферополе под стены местного парламента на митинг за единство Украины.

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Благодаря митингу мир узнал, что Крым против "аннексии" и не желает присоединения к России. Многотысячный митинг крымских татар напугал Путина и заставил перейти к плану "Б" – вооруженные до зубов "зеленые человечки" и отсутствие помощи со стороны украинских военных сделали невозможным сопротивление. Против пулеметов и снайперов транспаранты и слова не слишком действенны.

Крымские татары сейчас опять находятся в оккупации:

Так сотни тысяч крымских татар опять потеряли родину. Оккупанты продолжили советские традиции и начали репрессии против коренного населения. Довольно быстро они приобрели четкие формы этнических чисток. Россияне запретили органы самоуправления крымских татар – вне закона оказался Меджлис. Его оккупанты приравняли к террористам "ИГИЛ".

Вне закона оказались и другие организации кырымлы, за решетку попали десятки, а затем сотни крымских татар. Обыски и нападения, аресты и сфабрикованные приговоры стали обычной практикой для оккупированного Крыма. К сожалению, не обошлось без жертв – оккупанты начали похищать и убивать крымскотатарских активистов. Несмотря на многочисленные факты расовой дискриминации и преступлений против крымских татар, обеспокоенность международного сообщества и осуждение цивилизованного мира Россия пока не прекращает свою преступную политику в Крыму и продолжает называть белое черным.

Почтение памяти и признание борьбы

Лишь после потери Крыма украинская власть опомнилась и принялась что-то делать. 16 мая 2014 года исполняющий обязанности Президента Украины Александр Турчинов, который не решился дать бой русским оккупантам за Крым несколькими месяцами ранее, издал постановление о чествовании памяти жертв депортации 1944 года на государственном уровне.



18 мая – особый день в истории Украины / Коллаж – УИНП

Так, в семидесятую годовщину геноцида 18 мая стало официальным Днем борьбы за права крымскотатарского народа. В следующем году Верховная Рада официально признала преступление советской власти актом геноцида крымскотатарского народа и установила 18 мая Днем памяти жертв сталинской депортации.

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В мае 2016 года – как раз накануне Дня борьбы за права крымских татар благодаря победе Джамалы – украинской певицы крымскотатарского происхождения – о преступлениях московского режима против ее народа узнал весь мир. Гениальная песня Джамалы растрогала всех и позволила понять и почувствовать ту страшную боль и разделить его со всеми. А еще – заставила биться в бессильной истерике российских оккупантов, ведь уничтожить свободолюбивый дух крымчан они не смогли.

Легендарное выступление Джамалы:

Крымская платформа

Успех Джамалы долгое время оставался едва ли не единственной реальной победой над оккупантами. Несмотря на международные санкции и суды россияне не спешат возвращать захваченное.

Сейчас Крым превращается в закрытую зону и все больше становится похожим на военную базу. Оккупантам нет дела до проблем местных жителей, оказавшихся в заложниках у Путина, они не учитывают экологическую катастрофу и активно применяют террор.

Тема возвращения Крыма долгое время была "табу". Во времена президентства Порошенко создавалось впечатление, что тема деоккупации намеренно замалчивалась, поскольку "Путин нападет". Только смена президента позволила вернуть этот вопрос в повестку дня.

Сейчас Украиной наконец разработан план и стратегия деоккупации и реинтеграции временно захваченного русскими украинского полуострова.

Он получил название "Крымская платформа", куратором этой дипломатической инициативы является заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова – украинка крымскотатарского происхождения.

Стратегию по возвращению Крыма поддержали ЕС, Великобритания, США, Канада, страны Балтии, Польша, Турция и многие другие страны. Поэтому борьба за права крымскотатарского народа и восстановление исторической справедливости продолжается.