Не голосовали за закон только представители фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь". Документ зарегистрировали в парламенте 18 мая 2021 года.

Ранее Законопроект Зеленского: Коренными народами Украины являются крымские татары, караимы и крымчаки

Основные положения закона о коренных народах

Закон, инициированный Зеленским, дает определение понятию "коренные народы".

Так, коренной народ – это автохтонная этническая общественность, сформировавшаяся на территории Украины, которая является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения, не имеет собственного государственного образования за пределами нашей страны.

– это автохтонная этническая общественность, сформировавшаяся на территории Украины, которая является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения, не имеет собственного государственного образования за пределами нашей страны. Коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крымского полуострова, крымские татары, караимы, крымчаки .

. Коренные народы имеют право на самоопределение, на равную правовую защиту, на собственную национальную символику и порядок ее применения с соблюдением законов Украины, а также право передавать будущим поколениям свою историю, языки, традиции, письменность и литературу.

Коренным народам предоставили право на создание собственных учебных заведений или сотрудничество с другими учреждениями для обеспечения изучения своего языка, истории, культуры и обучения на языке коренного народа.

или сотрудничество с другими учреждениями для обеспечения изучения своего языка, истории, культуры и обучения на языке коренного народа. Представителям коренных народов дали право представлять Украину на международной арене в составе украинских делегаций, а также в международных переговорах, касающихся прав коренных народов.

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Россия агрессивно отреагировала на инициативу Зеленского

Отметим, что Россия просто разразилась реакцией лишь на внесение законопроекта о коренных народах в украинский парламент. Депутаты Госдумы назвали документ "вопиющей провокацией". Не дает покоя государству-агрессору факт, что русских в перечень коренных народов не внесли. Этого не может забыть и глава Кремля Владимир Путин: он поднимал эту тему во время прямой линии с гражданами 30 июня.