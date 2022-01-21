Соответствующее циничное заявление политик сделал во время брифинга 21 января. Сергей Лавров прибегает к манипулятивным высказываниям, несмотря на то, что идет война на Донбассе и российские наемники там обстреливают позиции украинских военных.

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В Кремле говорят, якобы никогда не угрожали Украине

Сергей Лавров заявил, что документ Госдепа США с 5 основными дезинформационными нарративами российской пропаганды, которые Москва использует для политических целей, "невозможно читать".

Глава российского МИД заявил, якобы у них все-таки есть человек, который должен был их изучить, и "реакция последовала". Саму же информацию Лавров цинично назвал "чистой ложью", хотя Штаты собрали основную дезинформацию российской пропаганды о России якобы жертве, так называемом "разрушении Запада". Там тоже вспомнили об упреках в сторону Штатов о якобы поддержке "восстаний" в Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Украине, на Ближнем Востоке и в Африке.

Сергей Лавров также рассказал, что с Энтони Блинкеном говорили об Украине.

Россия никогда, нигде и ни разу устами своих официальных представителей не угрожала украинскому народу,

– убежден Лавров.

Кроме того политик вспомнил о Владимире Зеленском. По его мнению, Президента Украины "опекают западные коллеги". Сергей Лавров снова прибег к пропагандистским заявлениям, что якобы "истерика Запада" направлена на то, чтобы "если не спровоцировать украинские силовые действия на Донбассе, то, как минимум, – чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских договоренностей".

Коротко об эскалации Кремля

Еще в октябре 2021 года начали появляться сообщения о том, что Кремль стянул войска к границе с Украиной. Впоследствии украинская разведка это подтвердила.

19 января Минобороны Украины сообщило, что Россия почти закончила стягивание войск к границам нашего государства. Сейчас там находятся более 127 тысяч военных.

Кроме того, расследователи установили, что родственники российских солдат, которых перебрасывают к границе с Украиной, пишут, что те уехали "в командировку" на 2 – 9 месяцев.

21 января Владимир Зеленский заявил, что Россия может попытаться напасть и оккупировать некоторые украинские города под предлогом "защиты русскоязычного населения". Например, Харьков. Однако президент подчеркнул, что попытка захвата крупных городов станет началом крупномасштабной войны.

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