В своем расследовании журналисты анализировали комментарии под видео в тиктоке. Однако сами видео и имена комментаторов, с которыми они общались, по соображениям безопасности не называют. Расследование проводили журналисты "Радио Свобода" и Conflict Intelligence Team.

К теме Стягивание российских войск к границам Украины почти завершилось

Российские военные находятся у границы

Издание сообщило, что часть войск движется к месту запланированных учений в Беларусь, а другая – остановилась на полпути, под Гомелем, в районе, который расположен всего в 40 километрах от Черниговской области Украины и в 90-от Киевской.

За последнюю неделю в тиктоке появилось несколько новых видео, в том числе снятых во время проезда эшелонов через Хабаровск и Еврейскую автономную область. Записи отличает от других то, что они стали очень популярными в этой соцсети и собрали сотни комментариев,

– говорится в сообщении.

В частности под "каждым вторым" видео родные и сами военные публиковали комментарии, куда именно направляются. В частности сообщили, что:

"в командировку";

"на учебу".

"в Беларусь";

"в Украину";

"на украинскую границу".

Комментарии людей относительно того, куда направляются военные / Фото "Радио Свобода"

В расследовании журналисты сопоставили данные из комментариев, полученные из переписки с их авторами и из открытых источников.

Полученная Радио Свобода и Conflict Intelligence Team информация свидетельствует о том, что в последние месяцы с Дальнего Востока на запад (в Россию или Беларусь) перебрасываются части, без которых трудно представить полномасштабную военную операцию: военная полиция, десант, спецназ,

– говорится в сообщении.

Данные свидетельствуют, что эти войска участвовали войне на Донбассе 2014 – 2015 годов. В частности установили, что перебрасывать могут:

36 отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду;

5 отдельную танковую бригаду – так называемые "боевые буряты Путина", которые воевали за Кремль на Донбассе в 2014-2015 годах;

64 мотострелковую бригаду из Млечника Хабаровского края;

69 отдельную казачью бригаду прикрытия;

14-й отдельной гвардейской инженерной бригаде, дислоцированной в Хабаровском крае;

спецназ;

155 отдельную бригаду морской пехоты;

38 отдельную мотострелковую бригаду из Екатеринославки Амурской области.

"Такую численность техники и военнослужащих можно было бы оправдать учениями, однако совместные российско-белорусские учения заявлены на период с 10 по 20 февраля, тогда как в большинстве комментариев проскакивают термины "командировка" 2, 3 и 9 месяцев", – говорится в сообщении.

Комментарии людей под видео с передвижением российских войск / скриншоты из "Радио Свобода"

Кстати, некоторые люди в комментариях писали об отправке самолетами, однако расследователи не нашли доказательств подтверждения такой информации.

Коротко о стягивании войск России до границы с Украиной

Россия начала стягивать войска к границе с Украиной еще в октябре 2021 года. Впоследствии это подтвердила украинская разведка и пояснила, что Кремль может напасть в январе – феврале 2022 года.

19 января в Минобороны Украины пояснили, что Кремль почти завершил стягивание войск к украинским границам. Тогда говорилось о 127 тысячах российских военных.

Кстати, ранее было известно, что в течение 10 – 20 января Россия и Беларусь будут проводить совместные военные учения. На территорию последней уже прибыли первые подразделения вооруженных сил России, которые привлекут к проверке белорусских сил реагирования.

19 января российскую военную технику заметили в 200 километрах к северу от столицы Украины Киева.

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