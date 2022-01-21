В России требуют, чтобы Альянс забрал с этих территорий технику и вооружение. Также говорят и о других шагах.

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Речь идет о выводе иностранных сил, техники и вооружений и других шагах. Цель этого – возвращение к ситуации по состоянию на 1997 год на территории стран, которые не были членами НАТО на указанную дату. К таковым относятся и Болгария, и Румыния,
– заявили в российском ведомстве.

Эти условия стали дополнительными к тем, которые выдвигали накануне.

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