В России требуют, чтобы Альянс забрал с этих территорий технику и вооружение. Также говорят и о других шагах.

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Речь идет о выводе иностранных сил, техники и вооружений и других шагах. Цель этого – возвращение к ситуации по состоянию на 1997 год на территории стран, которые не были членами НАТО на указанную дату. К таковым относятся и Болгария, и Румыния,

– заявили в российском ведомстве.

Эти условия стали дополнительными к тем, которые выдвигали накануне.

Обратите внимание! Россия требует предоставить "гарантии безопасности" на фоне скопления своих войск возле границы Украины. Вашингтон призвал Москву вывести армейцев от наших границ. В то же время в Кремле традиционно уверяют, что никакого нападения не планируют, однако "риск конфронтации есть".

Что известно о "гарантиях безопасности" для России

НАТО планирует вскоре предоставить России письменный ответ на ее запрос относительно "гарантий безопасности". В то же время Россия якобы знает о таких намерениях Альянса.

В России заявляли, что дипломатические переговоры между Западом и Россией по ее требованиям, которые состоялись в первой половине января 2022 года, не дали результатов.

Россия требовала гарантий нерасширения НАТО. Также среди пунктов "гарантий безопасности" были запрет учений НАТО вблизи российских границ и нерасширения Альянса на территории Восточной Европы.

В Кремле убеждали, что новые контакты с Западом могут состояться уже в течение ближайших дней. Речь идет о так называемых "гарантиях безопасности".

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