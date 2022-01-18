Таким образом НАТО хочет показать, что серьезно относится к переговорам. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

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Эти письменные предложения отражают нашу серьезную вовлеченность в переговоры по контролю над вооружениями и прозрачности в том, что касается военной активности, ракет, многих других вопросов,

– сказал он.

Также Столтенберг подчеркнул, что в ключевых вопросах уступок для России не будет. Именно от нее зависят ответы и участие во встречах, на которые их приглашал генсек.

Что известно о "гарантиях безопасности" для России

Дипломатические переговоры первой половины января 2022 года Запада и России не принесли результатов. Россия требовала гарантий нерасширения НАТО.

Впоследствии Столтенберг заявлял, что НАТО готово проводить переговоры с Россией по так называемым "гарантиям безопасности". В частности, обсудить место проведения военных учений и расположение ядерных ракет.

Генсек Североатлантического альянса приглашал всех участников Совета Россия – НАТО на серию новых встреч. Хочет обсудить с ними вопросы европейской безопасности.

В Кремле убеждали, что новые контакты с Западом могут состояться уже в течение ближайших дней. Речь идет о так называемых "гарантиях безопасности".

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