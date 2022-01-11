Предложение Борреля поддержали не все

По данным американского издания, об этом якобы говорится в письме главы европейской дипломатии. Его Боррель отправил министрам иностранных дел Европейского Союза.

Важно Россия в Женеве требовала "железобетонных гарантий", что Украина никогда не вступит в НАТО

Политик настоял на том, что главной целью должно быть обеспечение участия Евросоюза в переговорном процессе с Россией. Он подчеркнул, что выступает за отдельные европейские предложения по безопасности. Боррель также инициировал прямой разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Однако предложение дипломата поддержали не все министры. Это несмотря на то, что глава дипломатии пообещал "полную согласованность и координацию с НАТО" при формулировании европейских предложений по "контролю над обычными вооружениями и мерам укрепления доверия и безопасности".

Что известно о переговорах США и России по "гарантиям безопасности"

10 января в Женеве состоялись переговоры представителей США и России по "гарантиям безопасности". Ни Владимир Путин, ни Джо Байден участия в них не принимали. В целом разговор длился 7 часов в закрытом формате. Однако ни о чем конкретном не удалось договориться.

Известно, что Кремль требовал, чтобы Украина никогда не вступила в НАТО. Это якобы является вопросом "нацбезопасности" для России. Однако заместитель госсекретаря США Венди Шерман подчеркнула, что Вашингтон не позволит никому закрыть дверь в НАТО для любой страны.

Обратите внимание! Россия требует предоставить "гарантии безопасности" на фоне скопления своих войск возле границы Украины. Вашингтон призвал Москву отвести армейцев от наших границ. В то же время в Кремле традиционно уверяют, что никакого нападения не планируют, однако "риск конфронтации есть".

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