Лукашенко также может попросить помощь Организации договора о коллективной безопасности, после чего основными "защитниками" от Украины станут Вооруженные силы России. Об этом в комментарии сайту 24 канала рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.
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Игра Лукашенко
Александр Лукашенко заявил, что к границам с Беларусью подтягиваются подразделения Национальной гвардии из "националистов-радикалов".
Самопровозглашенный президент довольно часто рассказывает, что "Беларуси угрожают какие-то радикалы, националисты и фашисты из стран Балтии, Украины, Польши". Однако, по словам Александра Коваленко, в сегодняшних условиях эту риторику следует совсем по-другому воспринимать.
Беларусь в прошлом году уже показала, что она может стать эпицентром целого гуманитарного кризиса для Европы. И, фактически, если она не боится уже в открытую играть в такую "страну-террористку" на побегушках у Москвы, то она аналогично может создать прецедент из разряда casus belli именно на границе с Украиной с жертвами уже среди, например, белорусских пограничников, рядовых граждан или военных,
– сказал Коваленко.
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко / Фото из фейсбука эксперта
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Роль ВС РФ в возможной провокации
По словам эксперта, Александр Лукашенко может призвать о помощи. В частности, речь идет о содействии Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), недавно проявившей себя во время протестов в Казахстане.
Проблема состоит в том, что Лукашенко может обратиться за помощью в Россию в рамках ОДКБ и обвинить Украину в каких-либо агрессивных действиях против Беларуси. Он может привлечь инструмент ОДКБ для предотвращения какого-либо эфемерного вторжения,
– уточнил он.
По мнению Александра Коваленко, другие страны-члены ОДКБ могут и не поддержать Россию и Беларусь, но это не имеет особого значения, ведь важен тот факт, что в качестве основных пробивных сил могут быть использованы Вооруженные силы Российской Федерации.
У Лукашенко есть свои планы относительно Украины / Фото Getty Images
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