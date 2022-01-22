Лукашенко також може запросити допомогу Організації договору про колективну безпеку, після чого основними "захисниками" від України стануть Збройні сили Росії. Про це в коментарі сайту 24 каналу розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

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Гра Лукашенка

Олександр Лукашенко заявив, що до кордонів з Білоруссю підтягуються підрозділи Національної гвардії з "націоналістів-радикалів".

Самопроголошений президент доволі часто розповідає, що "Білорусі загрожують якісь там радикали, націоналісти та фашисти з країн Балтії, України, Польщі". Однак, за словами Олександра Коваленка, у сьогоднішніх умовах цю риторику треба зовсім по-іншому сприймати.

Білорусь минулого року вже показала, що вона може стати епіцентром цілої гуманітарної кризи для Європи. І, фактично, якщо вона не боїться вже у відкриту грати в таку "країну-терористку" на побігеньках у Москви, то вона аналогічно може створити прецедент з розряду casus belli саме на кордоні з Україною з жертвами вже серед, наприклад, білоруських прикордонників, пересічних громадян чи військових,

– сказав Коваленко.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко / Фото з фейсбуку експерта

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Роль ЗС РФ у можливій провокації

За словами експерта, Олександр Лукашенко може закликати про допомогу. Зокрема, йдеться про сприяння Організації договору колективної безпеки (ОДКБ), яка нещодавно проявила себе під час протестів у Казахстані.

Проблематика полягає в тому, що Лукашенко може звернутися за допомогою до Росії в рамках ОДКБ та звинуватити Україну в якихось агресивних діях проти Білорусі. Він може залучити інструмент ОДКБ для запобігання якогось ефемерного вторгнення,

– уточнив він.

На думку Олександра Коваленка, інші країни-члени ОДКБ можуть і не підтримати Росію та Білорусь, але це немає особливого значення, адже важливий той факт, що як основні пробивні сили можуть бути використані Збройні сили Російської Федерації.

Лукашенко має свої плани щодо України / Фото Getty Images

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