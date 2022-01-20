Світові лідери консолідувалися заради надання підтримки українським військам, а американські та європейські видання все більше уваги приділяють ймовірним планам вторгнення Росії до України. Чого очікувати від Кремля – розбирався сайт 24 каналу.

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Чому світ непокоїть ситуація на українському кордоні

Заяви Росії про те, що вторгнення до України не планується, наразі довіри не викликають ні в кого, адже Кремль доклав чимало зусиль для проведення військових маневрів навколо наших кордонів.

У Білому домі заявили, що Росія готова розпочати повномасштабне вторгнення до України будь-якої миті.

Путін створив цю кризу, зібравши 100 тисяч російських солдатів уздовж українських кордонів. Тож, наша позиція – це надзвичайно небезпечна ситуація. Ми досягли такого рівня напруги, що Росія ладна будь-якої миті розпочати повномасштабне вторгнення до України,

– заявила на брифінгу 19 січня речниця Білого дому Джен Псакі.

Джен Псакі заявила, що Росія може будь-якої миті розпочати вторгнення до України / Фото Getti Images

Зверніть увагу! Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив сумнів, що Росія, яка сконцентрувала 100 тисяч військовослужбовців біля українського кордону, готується до деескалації. Водночас він також наголосив, що "після багатьох років зростаючої напруги", мовчання Росії "не буде розумним варіантом".

Російські військові корпуси прибули до Білорусі для спільних навчань. Анонсовано, що на білоруську територію перебазують 12 російських Су-35, два дивізіони С-400, а також дивізіон ЗРГК "Панцир-С".

В розвідспільноті InformNapalm зазначили, що наразі не зрозуміло, скільки військового контингенту Росія перекине у Білорусь. Однак наголошують: є великий ризик, що територію Білорусі Кремль може використати як плацдарм для агресії проти України, щоб зняти з себе відповідальність за воєнні злочини та військове вторгнення.

За повідомленням ВМС Швеції, 6 великих десантних кораблів Північного та Балтійського флотів Росії слідують курсом в Північне море.

Шведи дають інформацію, що скоріше за все ці всі судна рухаються в сторону чорноморського регіону,

– зазначив речник InformNapalm Михайло Макарук.

Україну попереджають про можливу загрозу з боку Росії / Фото Shutterstock

Чого очікувати від російських військових

Ймовірні напрямки наступу Росії ЗМІ обговорюють вже кілька років, аналізуючи місця скупчення військових біля кордону та створення інфраструктури для них. Зокрема, аналітики припускають, що:

у напрямку лінії Чернігів – Суми може працювати 1-а танкова армія;

у напрямку Харківщини може працювати 20-а загальновійськова армія;

у напрямку окупованого Донбасу – 1-ий та 2-ий армійські корпуси так званих "ЛДНР", 8-а загальновійськова армія,

у напрямку Донбасу та Криму може працювати 49-а загальновійськова армія, розгорнута на Кубані, також в окупованому Криму розміщені 22-й армійський корпус та Чорноморський флот РФ;

від білоруського кордону можуть працювати військові 41-ї загальновійськової армії.

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Крім того, у Придністров'ї розташоване окреме угрупування армії РФ. Як пояснив сайту 24 каналу Макарук, саме там зараз є дуже високою ймовірність інцидентів та провокацій. "Зокрема, є велика ймовірність пошуку casus belli у селі Колбасна", – сказав він.

Що таке Колбасна Село за 20 кілометрів від кордону самопроголошеної "Придністровської республіки" з Молдовою. Там розташований величезний військовий склад, де зберігаються запаси 14-ї гвардійської загальновійськової армії СРСР, а також зброя та боєприпаси, вивезені з Німеччини та Чехословаччини після виведення радянських військ.

Цей склад вважається одним із найбільших у Східній Європі. Його охороняють місцеві військові, а також оперативна група російських військ (ОГРВ), дислокована у Придністров'ї на базі 14-ї армії. Попри те, що в 1999 році на саміті Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) Москва взяла на себе зобов'язання повністю вивести війська з Придністров'я, тут досі перебувають близько півтори тисячі російських солдатів.

Військові аналітики впевнені, що дуже ризикованими з точки зору наступу є ділянки біля білоруського кордону та напрямок на Слобожанщину.

Варто нагадати, що ще у грудні 2021 року міністр оборони Олексій Резніков називав час можливого вторгнення Росії до України.

Наша розвідка аналізує усі сценарії, включно з найгіршими. Вона відзначає, що вірогідність масштабної ескалації з боку Росії існує. Найбільш вірогідним часом досягнення готовності для ескалації буде кінець січня,

– заявив тоді він.

Найближчі тижні джерела і в українській, і в західних розвідках називають найбільш критичними для України.

Сценарії ймовірного нападу РФ

Аналітичний підрозділ Київської школи економіки (КШЕ) розробив документ, у якому описані ймовірні економічні та безпекові ризики для України протягом зими – весни 2022 року.

Як написав на своїй сторінці у фейсбуці президент КШЕ Тимофій Мілованов, ідеться про три варіанти розвитку подій:

Ескалація у Донецькій та Луганській областях. Цей сценарій аналітики називають помірним. За їхніми прогнозами, він буде супроводжуватися ворожими інформаційними кампаніями, які розхитуватимуть внутрішньополітичну ситуацію та погіршать бізнес та інвестиційний клімат. Дестабілізація Харкова, Сум, Маріуполя, Херсона, Одеси та Чорноморської морської межі. Цей сценарій є розширеним та враховує пріоритетні цілі агресивних дій Росії. Аналітики зауважили, що він може обмежуватися залякуванням або локальними операціями без глибокого вторгнення на територію України. Повномасштабна військова агресія.

Фахівці КШЕ спрогнозували, що навіть якщо події розгортатимуться за найоптимістичнішим сценарієм, Росія використовуватиме інструменти енергетичного шантажу, кібер- та інформаційні атаки для підтримки постійного тиску та для дестабілізації ринків, фінансового сектора, соціальної згуртованості.

Путін може використати три сценарії щодо України / Фото Getty Images

Що може вплинути на ситуацію

Міжнародні партнери роблять все можливе, аби події розгортались на користь України.

Перший інструмент, який можуть використати для стримування агресивних дій Росії – санкції.

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Політик і дипломат Роман Безсмертний в ефірі радіо НВ, зокрема, пояснив, що санкції проти Росії будуть запроваджені, якщо вона не продемонструє готовості на деескалацію.

Якщо зберігається статус-кво, санкції вводяться проти фізичних, юридичних осіб, фінансових одиниць, суверенного боргу і певних технологічних рішень. Якщо відбувається ескалація – санкції розширяться… Якщо Росія піде на ескалацію, то удар нанесуть такий, що Росія навряд зможе оговтатись від них,

– сказав він.

Зокрема, в разі ескалації йдеться про:

відключення Росії від платіжної системи SWIFT;

накладання додаткових санкцій на військово-промисловий, банківський та енергетичний сектори економіки Росі;

блокування "Північного потоку-2";

запровадження жорстких санкцій проти президента Росії Володимира Путіна та його оточення.

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також заявила, що Євросоюз та союзники готові запровадити масштабні санкції проти Росії, якщо ситуація навколо України погіршиться.

Питання введення санкцій навіть спровокувало міжконтинентальний скандал. Під час свого виступу перед журналістами 19 січня президент США Джо Байден заявив, що реакція Заходу у разі нападу Росії може бути нерівномірною: якщо станеться "незначне вторгнення" – то у союзників з НАТО можуть виникнути розбіжності щодо покарання для Кремля.

Заява Байдена спровокувала скандал / Фото Getti Images

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За ці слова Байдена розкритикували журналісти навіть тих видань, які лояльно налаштовані до нього.

Наприклад, CNN зацитували неназваного українського чиновника, який "шокований тим, що президент США Байден бачить відмінність між вторгненням і вторгненням".

Майже одразу речниця Білого дому Джен Псакі пояснила, як слід розуміти слова Джо Байдена:

Президент Байден чітко сказав президенту Росії: якщо будь-які російські військові сили перетнуть український кордон – це буде поновлене вторгнення, і його зустрінуть швидкою, жорсткою та єдиною відповіддю США та союзники.

Псакі також додала, що в адміністрації Байдена чудово знають зміст "великого підручника агресії" Росії, де є не тільки військові дії, а й кібератаки та інші тактики.

20 січня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба додатково уточнив, що США "готові застосувати всю потужність своїх економічних і фінансових інструментів, щоб перекрити кисень російській економіці та російським багатіям". За його словами, рішення про це у Вашингтоні вже схвалене.

За словами Кулеби, в України є сильні партнери / Фото Getty Images

Другий інструмент – військово-технічна підтримка, яку надають Україні міжнародні партнери.

Так, Британія розпочала постачання в Україну протитанкових гранатометів NLAW, які вважаються одними з найкращих для ведення бою у місті.

Як пише Associated Press, Вашингтон може безкоштовно надати Києву широкий спектр різнопланової військової допомоги (за виключенням безпосередньо військовослужбовців):

протиповітряну оборону;

протитанкові та протикорабельні системи;

системи радіоелектронної боротьби та кіберзахисту;

боєприпаси для стрілецької зброї та артилерії тощо.

Крім того, відомо, що Держдепартамент США дозволив Литві, Латвії та Естонії передати Україні наявні у них протитанкові комплекси, ПЗРК й іншу зброю американського виробництва.

Третій інструмент – спокій та протидія дестабілізуючим інформаційним кампаніям агресора.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив впевненість, що Україна – достатньо сильна та має сильних партнерів, щоб гідно пройти нинішній складний період.

Крім того, після зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном голова МЗС України Дмитро Кулеба зауважив, що зараз становище України – значно краще, ніж на початку російської агресії.

Найбільшим досягненням Росії сьогодні буде сіяння паніки, зневіри в українському суспільстві і розхитування нас зсередини. Насамперед – розхитування нашої економіки та фінансової системи. Тому ми повинні докласти максимум зусиль, щоб не дозволити Росії досягти цієї цілі,

– наголосив він.

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