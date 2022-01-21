Росія може спробувати окупувати Харків. Зеленський припускає, що після окупації Криму та Донбасу можливий і такий варіант.

Важливо Незначних агресій і маленьких народів не буває, – Зеленський відреагував на слова Байдена

Але я не знаю , що вони збираються робити, тому що це великі міста. У Харкові проживає більше 1 мільйона жителів. Це не буде просто окупацією; це буде початком великомасштабної війни,

– сказав президент.

Про Крим ніхто не забув

Зеленського запитали, чи можуть росіяни спробувати захопити території для забезпечення сухопутного сполучення з Кримом. Президент вважає, що це реалістично.

За його словами, Москва збирається нарощувати ескалацію на територіях, де історично проживають люди, які мали родинні зв'язки з Росією. Зеленський наголосив, що Україна пам'ятає про окуповані території.

"Вони будуть готові віддати нам Донбас, якщо ми забудемо про Крим. Крим ніхто не забуде", – додав глава держави.

Чи може Путін спробувати поставити "своїх людей" в Києві

Зеленський переконаний, що створити в Україні уряд, який би повністю контролювала Росія, неможливо. Президент додав, що це буде "найнедовговічніший уряд, бо люди його просто не приймуть".

Крім того, Зеленський додав, що раніше хотів поговорити з Путіним "по-сусідськи", аби "все виправити". Однак він додав, що зрадити свою країну ніколи не був готовий.

Загроза нападу Росії: що відомо

Росія почала стягувати свої війська до кордону України ще восени 2021 року. Першими про це стали повідомляти американські ЗМІ.

У січні США застерегли, що Москва може сфабрикувати привід для нападу на Україну. Допускають, що може повторитись сценарій 2014 року.

У Держдепі непокояться, що Кремль може напасти на Україну з території Білорусі, оскільки Москва і туди стягує свої сили.

Водночас Зеленський закликав українців зберігати спокій і не панікувати через можливе вторгнення Росії.

Захід погрожує Кремлю жорсткими санкціями у разі нападу. Президент США Джо Байден наголосив, що в такому випадку Росію чекатиме економічна катастрофа.

Зеленський закликав українців не панікувати | На цю хвилину: