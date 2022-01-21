Росія може спробувати окупувати Харків. Зеленський припускає, що після окупації Криму та Донбасу можливий і такий варіант.
Важливо Незначних агресій і маленьких народів не буває, – Зеленський відреагував на слова Байдена
Але я не знаю , що вони збираються робити, тому що це великі міста. У Харкові проживає більше 1 мільйона жителів. Це не буде просто окупацією; це буде початком великомасштабної війни,
– сказав президент.
Про Крим ніхто не забув
Зеленського запитали, чи можуть росіяни спробувати захопити території для забезпечення сухопутного сполучення з Кримом. Президент вважає, що це реалістично.
За його словами, Москва збирається нарощувати ескалацію на територіях, де історично проживають люди, які мали родинні зв'язки з Росією. Зеленський наголосив, що Україна пам'ятає про окуповані території.
"Вони будуть готові віддати нам Донбас, якщо ми забудемо про Крим. Крим ніхто не забуде", – додав глава держави.
Чи може Путін спробувати поставити "своїх людей" в Києві
Зеленський переконаний, що створити в Україні уряд, який би повністю контролювала Росія, неможливо. Президент додав, що це буде "найнедовговічніший уряд, бо люди його просто не приймуть".
Крім того, Зеленський додав, що раніше хотів поговорити з Путіним "по-сусідськи", аби "все виправити". Однак він додав, що зрадити свою країну ніколи не був готовий.
Загроза нападу Росії: що відомо
- Росія почала стягувати свої війська до кордону України ще восени 2021 року. Першими про це стали повідомляти американські ЗМІ.
- У січні США застерегли, що Москва може сфабрикувати привід для нападу на Україну. Допускають, що може повторитись сценарій 2014 року.
- У Держдепі непокояться, що Кремль може напасти на Україну з території Білорусі, оскільки Москва і туди стягує свої сили.
- Водночас Зеленський закликав українців зберігати спокій і не панікувати через можливе вторгнення Росії.
- Захід погрожує Кремлю жорсткими санкціями у разі нападу. Президент США Джо Байден наголосив, що в такому випадку Росію чекатиме економічна катастрофа.
Зеленський закликав українців не панікувати | На цю хвилину: