Россия может попытаться оккупировать Харьков. Зеленский предполагает, что после оккупации Крыма и Донбасса возможен такой вариант.

Важно Незначительных агрессий и маленьких народов не бывает, – Зеленский отреагировал на слова Байдена

Но я не знаю, что они собираются делать, потому что это большие города. В Харькове проживает более 1 миллиона жителей. Это не будет просто оккупацией; это будет началом крупномасштабной войны,

– сказал президент.

О Крыме никто не забыл

Зеленского спросили, могут ли россияне попытаться захватить территории для обеспечения сухопутного сообщения с Крымом. Президент считает, что это реально.

По его словам, Москва собирается наращивать эскалацию на территориях, где исторически проживают люди, имевшие родственные связи с Россией. Зеленский подчеркнул, что Украина помнит об оккупированных территориях.

"Они будут готовы отдать нам Донбасс, если мы забудем о Крыме. Крым никто не забудет", – добавил глава государства.

Может ли Путин попытаться поставить "своих людей" в Киеве

Зеленский убежден, что создать в Украине правительство, которое полностью контролировала бы Россия, невозможно. Президент добавил, что это будет "самое недолговечное правительство, потому что люди его просто не примут".

Кроме того, Зеленский добавил, что раньше хотел поговорить с Путиным "по-соседски", чтобы "все исправить". Однако он добавил, что предать свою страну никогда не был готов.

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