Такое мнение глава Украины высказал в соцсетях. Эта публикация стала ответом на один из тезисов Джо Байдена во время пресс-конференции.

Все на тему "Незначительное вторжение" и "потрясенный Киев": неожиданный скандал после пресс-конференции Байдена

Незначительных агрессий не бывает, – Зеленский

Байден, в частности, использовал термин "незначительное вторжение". Он отметил, что реакция Запада на нападение России может отличаться: если произойдет "незначительное вторжение" – то у союзников по НАТО могут возникнуть разногласия по поводу наказания для Кремля.

Хотим напомнить великим державам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает. Как не бывает и незначительных жертв и маленького горя от потери близких,

– написал президент Зеленский в ответ.

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