Об этом глава Министерства иностранных дел сообщил во время брифинга, который состоялся 20 января.

Читайте также "Незначительное вторжение" и "ошеломленный Киев": неожиданный скандал после брифинга Байдена

Нет никакой разницы между небольшим и полным вторжением. Нельзя быть наполовину вторгшимся или наполовину агрессивным. Агрессия либо есть, либо ее нет,

– сказал Дмитрий Кулеба.

Глава МИД отметил, что "мы можем как свершившийся факт утверждать, что с 2014 года продолжается агрессии России против Украины". По его словам, она развивается разными путями и имела разные фазы:

активных боевых действий;

коротких вспышек боевых действий;

кибератак;

распространения дезинформации и паники в обществе.

"Все это часть российской агрессии. Нельзя разделять военное вторжение на маленькое или большое. Россия уже на территории Украины, уже убивает украинских солдат", – продолжил дипломат.

Украина не будет платить кровью

Дмитрий Кулеба напомнил опыт, когда Россия скрывала своих военных, срывая с них все опознавательные знаки, чтобы оккупировать Крым, вести наступательные боевые действия на Донбассе. Поэтому позиция проста: "Россия способна действовать нелинейно, но ошибки 2014 не имеют права на повторение".

Поэтому мы не примем никакие попытки, если они будут, объяснить Украине, что не надо чего-то делать для сдерживания России, потому что это недостаточно большое вторжение или недостаточно доказательств, что это именно российские солдаты. Все эти уроки уже выучены. Мы не будем платить кровью своих граждан за неспособность партнеров быстро и четко делать выводы относительно действий России,

– подытожил министр.

Угроза вторжения России в Украину

Во время визита в Украину 19 января Энтони Блинкен заявил, что в случае агрессии, действия России будут иметь серьезные последствия не только со стороны Штатов, но и Европы и других стран мира.

Министерство обороны в тот же день сообщило, что Россия почти завершила стягивать войска к границам. Известно, что сейчас там находится более 127 тысяч военнослужащих.

Владимир Зеленский на встрече с американскими сенаторами заявил о необходимости немедленно ввести санкции. Ведь после вторжения ограничения будут неэффективными.

Это интересно – США говорят, что готовы к войне с Россией: смотрите видео