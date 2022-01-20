Таку думку глава України висловив у соцмережах. Ця публікація стала відповіддю на одну з тез Джо Байдена під час пресконференції.

Все на тему "Незначне вторгнення" і "приголомшений Київ": несподіваний скандал після пресконференції Байдена

Незначних агресій не буває, – Зеленський

Байден, зокрема, використав термін "незначне вторгнення". Він зазначив, що реакція Заходу на напад Росії може відрізнятись: якщо станеться "незначне вторгнення" – то у союзників з НАТО можуть виникнути розбіжності щодо покарання для Кремля.

Хочемо нагадати великим державам, що незначних агресій не буває і маленьких народів не буває. Як не буває й незначних жертв і маленького горя від втрати близьких,

– написав президент Зеленський у відповідь.

При цьому Зеленський наголосив, що пише це "як президент великої держави".

Раніше Байдену вже відповів Кулеба

На слова глави Білого дому вже відреагував і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він пояснив, що не можна розділяти поняття військової агресії на велику і незначну. Кулеба наголосив, що може з впевненістю стверджувати, що з 2014 року триває агресія Росії проти України.

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Більше про резонансні тези Байдена з пресконференції:

Висловлювання про "незначне вторгнення" прозвучало під час пресконференції 19 січня.

В американській пресі прозвучало, що "Київ, мабуть, приголомшений цією фразою Байдена".

Майже одразу речниця Білого дому Джен Псакі пояснила, як слід розуміти слова американського президента.

Псакі написала, що Байден чітко сказав Путіну якщо будь-які російські військові сили перетнуть український кордон – це буде повноцінне вторгнення, і його зустрінуть швидкою та жорсткою реакцію США.

Дивіться відео, як політолог коментує можливий напад Росії на Україну:

Текст публікації Володимира Зеленського:

Хочемо нагадати великим державам, що незначних агресій не буває і маленьких народів не буває. Як не буває й незначних жертв і маленького горя від втрати близьких. Кажу це як Президент великої держави.