Чи піде Росія на подібний крок, що це означатиме для Москви та як вплине на Україну та мінські домовленості – сайту 24 каналу пояснили експерти.

Актуально У МЗС відреагували на можливе визнання Росією бойовиків на Донбасі

Хто "протягує" скандальний документ

Проєкт звернення до Володимира Путіна з проханням визнати проросійських бойовиків до Держдуми внесли депутати від КПРФ. Спікер Держдуми В'ячеслав Володін повідомив про плани провести консультації щодо цього питання з головами фракцій. Потім його обговорить Рада Думи.