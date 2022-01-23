Таку заяву зробив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він прокоментував законопроєкт, який напередодні внесли на розгляд російської Держдуми.

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Кулеба про можливе визнання бойовиків Росією

Зауважимо, що не всі російські депутати хочуть офіційно визнати бойовиків на Донбасі. Деякі з них називають цю ініціативу "провокативною й невчасною". Мовляв, вона стане перешкодою для переговорів із Заходом, а вони є пріоритетнішими, ніж найманці на Донбасі.

Можливе визнання донецьких та луганських бойовиків Росією стане очевидним й повним виходом Москви з мінських домовленостей,

– застеріг очільник українського МЗС.

При цьому, у державі-агресорці цинічно стверджують, що саме Україна порушує мінські угоди. Втім, для цивілізованого світу ситуація є абсолютно чіткою. "Росія – це сторона конфлікту. Вона має виконувати частину мінських домовленостей, починаючи з безпекової", – наголосив Кулеба.

Відповідальність за ситуацію – на Росії

Міністр додав, що упродовж останніх років Україна робила все, аби зміцнити зв'язок з громадянами, які живуть на окупованих територіях, й для виконання мінських угод й рішень нормандських самітів. "Зараз абсолютно беззаперечним є той факт, що відповідальність за ситуацію та за майбутнє виконання мінських угод лежить на Росії", – підсумував очільник українському МЗС.

Зверніть увагу! Обговорити законопроєкт про визнання фейкових республік бойовиків у Держдумі планують вже 24 січня. Наразі депутати ще не визначилися зі своєю позицією.

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