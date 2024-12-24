Взрывы в столице раздались в 4:04, передает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Тревога в области объявлена ​​в 3:51, а в самом Киеве – в 3:59. Тогда же в Воздушных силах сообщили, что в сторону столицы с севера летит вражеский ударный БпЛА, а власти призвали горожан немедленно направляться к укрытию.

Около 4:10 в Киевской ОВА сообщили о БПЛА в воздушном пространстве области. Жители региона могут слышать взрывы, ведь по враждебным целям работает противовоздушная оборона. Власти просят граждан находиться в укрытиях к отбою.

"Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", – напомнили в сообщении.