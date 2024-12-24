Вибухи у столиці пролунали о 4:04, передає 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибухи в Києві та області

Тривогу в області оголосли о 3:51, а у самому Києві – о 3:59. Тоді ж у Повітряних силах повідомили, що у бік столиці з півночі летить ворожий ударний БпЛА, а влада закликала містян негайно прямувати до укриття.

Працює ППО

Близько 4:10 у Київській ОВА повідомили про БпЛА у повітряному просторі області. Мешканці регіону можуть чути вибухи, адже по ворожих цілях працює протиповітряна оборона. Влада просить громадян перебувати в укриттях до відбою.

"Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", – нагадали у повідомленні.