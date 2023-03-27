Западные государства заявили, что не видят непосредственной опасности или причин для изменения своих стратегических ядерных позиций в связи с высказываниями Путина.

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В США и НАТО не видят изменений в риторике Путина

НАТО назвало комментарии диктатора "безответственными", но заявило, что не увидело никаких изменений в ядерной политике России, "которые бы заставили Альянс скорректировать нашу собственную" политику.

Американские официальные лица также приуменьшили значение этого шага Путина. Джон Кирби, координатор по коммуникациям Совета национальной безопасности, заявил, что нет никаких признаков того, что Путин "выполнил это обещание или переместил любое ядерное оружие".

Мы не видели ничего, что заставило бы нас изменить нашу стратегическую позицию сдерживания,

– сказал он.

Путин 25 марта заявил, что Москва разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси позже в этом году по просьбе Минска. Он сказал, что этот план не будет нарушать российские соглашения о нераспространении ядерного оружия – и сравнил этот шаг с размещением Соединенными Штатами ядерного оружия в Европе.

В воскресном заявлении НАТО отвергло эту характеристику как "полностью вводящую в заблуждение".

Россия взяла Беларусь в "ядерные заложники"

В воскресенье Украина обвинила Россию в том, что она взяла Беларусь "в ядерные заложники". Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что Москва стремится дестабилизировать Беларусь

С момента вторжения России в Украину более года назад Кремль часто прибегает к ядерному бряцанию оружием. Российские официальные лица угрожали ядерными ударами по Украине, если она попытается вернуть Крымский полуостров, который Россия аннексировала в 2014 году.

Но недавнее заявление Путина резко контрастирует с его обещанием предотвратить ядерную войну, которую он дал во время визита лидера Китая Си Цзиньпина в Москву. В совместном заявлении Россия и Китай согласились, что ядерная война никогда не будет выиграна, и подтвердили свою приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия.

Совместное заявление Путина и Си даже побудило главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля заявить, что в результате мир стал более безопасным. Но 26 марта Боррель подверг критике планы Путина переместить ядерное оружие в Беларусь, назвав это "безответственной эскалацией и угрозой европейской безопасности".

"Беларусь все еще может остановить это, это ее выбор", – сказал Боррель.

Размещение российского тактического ядерного оружия нарушает Конституцию Беларуси

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что размещение российского тактического ядерного оружия "прямо нарушает Конституцию Беларуси" и "не уважает" суверенитет страны.

"Россия действует как оккупационная сила, нарушая национальную безопасность и ставя Беларусь на путь столкновения со своими соседями и международным сообществом", – подчеркнула Тихановская.

В 1990-х годах после распада Советского Союза Беларусь подписала Будапештский меморандум о гарантиях безопасности, а также другие соглашения, по которым Минск отказался от своего ядерного оружия.

Путин предпринял очередную попытку ядерного устрашения

МИД Германии заявил, что заявление Путина является "очередной попыткой ядерного устрашения со стороны России", а сенатор США Марк Уорнер (штат Вирджиния) подчеркнул, что российский лидер является "опасным человеком".

По словам Михаила Подоляка, советника Офиса Президента Украины, высказывания Путина были "слишком предсказуемыми" и являются признаком слабости в то время, когда украинские силы противостоят российским войскам на поле боя.

"Делая заявление о тактическом ядерном оружии в Беларуси, он признает, что боится проиграть и все, что он может сделать – это испугать тактикой", – отметил Подоляк.