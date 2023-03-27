Західні держави заявили, що не бачать безпосередньої небезпеки або причин для зміни своїх стратегічних ядерних позицій у зв'язку з висловлюваннями Путіна.

Дивіться також Росія хоче розмістити ядерну зброю у Білорусі: як реагують у світі

У США та НАТО не бачать змін у риториці Путіна

НАТО назвало коментарі диктатора "безвідповідальними", але заявило, що не побачило жодних змін у ядерній політиці Росії, "які б змусили Альянс скоригувати нашу власну" політику.

Американські офіційні особи також применшили значення цього кроку Путіна. Джон Кірбі, координатор з питань комунікацій Ради національної безпеки, заявив, що немає жодних ознак того, що Путін "виконав цю обіцянку або перемістив будь-яку ядерну зброю".

Ми не бачили нічого, що змусило б нас змінити нашу стратегічну позицію стримування,

– сказав він.

Путін 25 березня заявив, що Москва розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі пізніше цього року на прохання Мінська. Він сказав, що цей план не порушуватиме російських угод про нерозповсюдження ядерної зброї – і порівняв цей крок з розміщенням Сполученими Штатами ядерної зброї в Європі.

У недільній заяві НАТО відкинуло цю характеристику як таку, що "повністю вводить в оману".

Росія взяла Білорусь у "ядерні заручники"

У неділю Україна звинуватила Росію в тому, що вона взяла Білорусь "в ядерні заручники". Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що Москва прагне дестабілізувати Білорусь.

З моменту вторгнення Росії в Україну понад рік тому Кремль часто вдається до ядерного брязкання зброєю. Російські офіційні особи погрожували ядерними ударами по Україні, якщо вона спробує повернути Кримський півострів, який Росія анексувала у 2014 році.

Та недавня заява Путіна різко контрастує з його обіцянкою запобігти ядерній війні, яку він дав під час візиту лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Москви. У спільній заяві Росія і Китай погодилися, що ядерна війна ніколи не буде виграна, і підтвердили свою відданість Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Спільна заява Путіна та Сі навіть спонукала главу дипломатії ЄС Жозепа Борреля заявити, що в результаті світ став безпечнішим. Та 26 березня Боррель розкритикував плани Путіна перемістити ядерну зброю до Білорусі, назвавши це "безвідповідальною ескалацією і загрозою європейській безпеці".

"Білорусь все ще може зупинити це, це її вибір", – сказав Боррель.

Розміщення російської тактичної ядерної зброї порушує Конституцію Білорусі

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що розміщення російської тактичної ядерної зброї "прямо порушує Конституцію Білорусі" і "не поважає" суверенітет країни.

"Росія діє як окупаційна сила, порушуючи національну безпеку і ставлячи Білорусь на шлях зіткнення зі своїми сусідами і міжнародною спільнотою", – наголосила Тихановська.

У 1990-х роках, після розпаду Радянського Союзу, Білорусь підписала Будапештський меморандум про гарантії безпеки, а також інші угоди, за якими Мінськ відмовився від своєї ядерної зброї.

Путін здійснив чергову спробу ядерного залякування

МЗС Німеччини заявило, що заява Путіна є "черговою спробою ядерного залякування з боку Росії", а сенатор США Марк Ворнер (штат Вірджинія) підкреслив, що російський лідер є "небезпечною людиною".

За словами Михайла Подоляка, радника Офісу Президента України, висловлювання Путіна були "занадто передбачуваними" і є ознакою слабкості в той час, коли українські сили протистоять російським військам на полі бою.

"Роблячи заяву про тактичну ядерну зброю в Білорусі, він визнає, що боїться програти і все, що він може зробити – це налякати тактикою", – зазначив Подоляк.