Про це 24 Каналу розповів заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету та керівник Народного антикризового управління в Білорусі Павло Латушко, зауваживши, що цю інформацію приховують. Він додав, що вона використовується у пропагандистських цілях. До слова, у виданні вважають, що розміщенням ядерки Путін хоче, зокрема, налякати Альянс.

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"Надходить інформація, що це нібито фейкова ядерна зброя. Тобто вона не може бути застосована у реальності. Це, найімовірніше, муляжі", – припустив Латушко.

Або там відсутня бойова частина, або ця зброя загалом застаріла.

"Для захисту інтересів"

Алєксандр Лукашенко вписує ядерну зброю у воєнну доктрину Білорусі. Самопроголошений президент країни намагається пояснити, що вона нібито "для захисту інтересів" Білорусі.

Тим часом лунають звинувачення у бік Польщі. Мовляв, вона начебто "планує розташувати" ядерну зброю. Тому, мовляв, і Білорусь вирішила це зробити.

Так Польща планує чи розташувала? Навіщо ви розташували ядерну зброю? Хто планував на вас нападати?

– обурився керівник Народного антикризового управління в Білорусі.

Розміщення ядерки в Білорусі: що відомо