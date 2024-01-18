Про це 24 Каналу розповів заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету та керівник Народного антикризового управління в Білорусі Павло Латушко, зауваживши, що цю інформацію приховують. Він додав, що вона використовується у пропагандистських цілях. До слова, у виданні вважають, що розміщенням ядерки Путін хоче, зокрема, налякати Альянс.
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"Надходить інформація, що це нібито фейкова ядерна зброя. Тобто вона не може бути застосована у реальності. Це, найімовірніше, муляжі", – припустив Латушко.
Або там відсутня бойова частина, або ця зброя загалом застаріла.
"Для захисту інтересів"
Алєксандр Лукашенко вписує ядерну зброю у воєнну доктрину Білорусі. Самопроголошений президент країни намагається пояснити, що вона нібито "для захисту інтересів" Білорусі.
Тим часом лунають звинувачення у бік Польщі. Мовляв, вона начебто "планує розташувати" ядерну зброю. Тому, мовляв, і Білорусь вирішила це зробити.
Так Польща планує чи розташувала? Навіщо ви розташували ядерну зброю? Хто планував на вас нападати?
– обурився керівник Народного антикризового управління в Білорусі.
Розміщення ядерки в Білорусі: що відомо
- У березні 2023-го року Владімір Путін вирішив розмістити свою ядерну зброю в Білорусі. Усе нібито у відповідь на те, що Велика Британія вирішила передати Україні боєприпаси зі збідненим ураном. У США тоді заявили, що до заяв президента Росії треба поставитися дуже серйозно.
- Глава Кремля у червні того ж року повідомив, що до Білорусі прибула перша ядерна зброя. Згодом у розвідці Сполучених Штатів запевнили, що сумніватися у цьому немає підстав.
- Очільник ГУР МО Кирило Буданов у серпні підтвердив, що росіяни таки розмістили ядерку в Білорусі. Однак він сумнівається у тому, що Росія таки її застосує. Він вважає, що погрози – "частина великої геополітичної гри".