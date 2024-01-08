У березні 2023 року кремлівський диктатор Владімір Путін заявив, що планує розмістити у Білорусі ядерну зброю. Тоді у міноборони США зазначали, що жодних ознак підготовки Кремля до використання ядерного озброєння немає.

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Росія розгортає ядерну зброю

Американське видання The Wall Street Journal зазначає, що Алєксандр Лукашенко наприкінці минулого місяця заявив про завершення розгортання тактичної ядерної зброї у Білорусі Росією.

Американські чиновники не надають повної інформації про свої розвідувальні дані щодо цього, тому цілком можливо, що Лукашенко блефує.

Втім, радник США з національної безпеки Джейк Салліван раніше зазначав, що до заяв Путіна про відправку ядерної зброї до Білорусі потрібно "поставитися надзвичайно серйозно, адже це питання першочергової важливості".

Федерація американських вчених проаналізувала розвідувальні дані з відкритих джерел, зокрема відеоматеріали Міністерства оборони Білорусі. Там дійшли до висновку, що єдине крило білоруських ВПС, оснащене літаками Су-25, є найбільш вірогідним кандидатом на виконання нової місії "ядерного обміну" Білорусі з Росією,

– мовиться в повідомленні WSJ.

Як зазначає видання, заява Лукашенка з'явилася в той час, коли Росія почала посилювати свої погрози Заходу. Нещодавно Путін заявив, що у Фінляндії "будуть проблеми" через вступ до Північноатлантичного альянсу.

Крім того, у листопаді 2023 року заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що Польща є "ворогом", який може втратити свою державність.

Що відомо про розміщення ядерної зброї у Білорусі