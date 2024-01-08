В марте 2023 года кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует разместить в Беларуси ядерное оружие. Тогда в Минобороны США отмечали, что никаких признаков подготовки Кремля к использованию ядерного вооружения нет.

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Россия разворачивает ядерное оружие

Американское издание The Wall Street Journal отмечает, что Александр Лукашенко в конце прошлого месяца заявил о завершении размещения тактического ядерного оружия в Беларуси Россией.

Американские чиновники не предоставляют полной информации о своих разведывательных данных по этому поводу, поэтому вполне возможно, что Лукашенко блефует.

Впрочем, советник США по национальной безопасности Джейк Салливан раньше отмечал, что к заявлениям Путина об отправке ядерного оружия в Беларусь нужно "отнестись очень серьезно, ведь это вопрос первоочередной важности".

Федерация американских ученых проанализировала разведывательные данные по открытым источникам, в том числе видеоматериалы Министерства обороны Беларуси. Там пришли к выводу, что единственное крыло белорусских ВВС, оснащенное самолетами Су-25, является наиболее вероятным кандидатом на выполнение новой миссии "ядерного обмена" Беларуси с Россией,

– говорится в сообщении WSJ.

Как отмечает издание, заявление Лукашенко появилось в то время, когда Россия начала ужесточать свои угрозы Западу. Недавно Путин заявил, что в Финляндии "будут проблемы" через вступление в Североатлантический альянс.

Кроме того, в ноябре 2023 года заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Польша является "врагом", который может потерять свою государственность.

Что известно о размещении ядерного оружия в Беларуси