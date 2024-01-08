Об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси Павел Латушко, отметив, что Лукашенко совершил огромное количество преступлений и украл много денег. Теперь он хочет иметь пожизненные гарантии для себя и своей семьи.
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Лукашенко не уйдет от правосудия
Как отметил Латушко, у семьи Лукашенко будет также пожизненная пенсия от государства. Это уже похоже на некую монархическую историю.
На самом деле у Лукашенко есть один план – как можно дольше держаться у власти любой ценой. Но понятно, что он сейчас начинает готовить себе разные запасные "аэродромы".
Этот закон – один из элементов этих запасных "аэродромов". В прошлом году его старший сын почти полгода находился в Эмиратах. По нашим данным, возможно, он получил статус налогового резидента. Там купили себе недвижимость. Создают запасной "аэродром",
– сказал Латушко.
Этим законом Лукашенко также показывает, что допускает возможность ухода от власти. Однако он не верит своим соратникам и опасается, что со временем против него могут начать преследование. Важно, что Лукашенко – самопровозглашенный президент. Поэтому эти решения вообще ничего не стоят. Он не спасется от международного преследования.
Ситуация в Беларуси: коротко
- Лукашенко подписал так называемые "поправки к закону", за которыми он пытается уберечься от преследования. Согласно нововведениям, президент и его семья будут иметь иммунитет после завершения президентского срока.
- Беларусь активно участвует в похищении украинских детей. Их перевозят с оккупированных территорий Украины в Беларусь через Россию. Там детей временно поселяют в лагеря.
- Также недавно в Беларуси задержали украинку. Все из-за проукраинских комментариев.