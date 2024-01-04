Таким образом, когда Лукашенко уйдет с должности, его не смогут привлечь к ответственности за преступления, которые он совершил во время правления. Кроме того, диктатор получает пожизненную охрану и другие преимущества.
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Цинические поправки к Конституции
Александр Лукашенко подписал правки в закон "О президенте", которые изменяют регламент относительно бывшего президента страны и его семьи. Теперь белорусский диктатор вместе с семьей сохраняют неприкосновенность даже когда Лукашенко уйдет с должности. Также они официально получают пожизненную охрану и право пользоваться государственной недвижимостью.
Подписанные Лукашенко поправки освобождают экспрезидента и членов его семьи от наказания за преступления, совершенные ими за время его правления. Также законом не допускаются какие-либо процессуальные действия в отношении эксглавы белорусского государства и лишения его свободы.
Неприкосновенными останется имущество, активы и переписка бывшего президента Беларуси. Сам Лукашенко после отставки станет делегатом Всебелорусского народного собрания и пожизненным членом Совета Республики.
Ситуация в Беларуси: последние новости
- В последнее время самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко активно пытается наладить сотрудничество с Китаем. Поднебесная в свою очередь все больше рассматривает Беларусь как платформу для развития сотрудничества с европейскими странами. Также Лукашенко является своеобразным "челночным дипломатом".
- Беларусь также активно участвует в похищении украинских детей. Их вывозят через территорию России в Беларусь, где временно поселяют в лагеря. Лукашенко наравне с Путиным должен получить ордер на арест от Международного уголовного суда.
- Если говорить о внутренней политике, то Александр Лукашенко продолжает репрессии относительно недовольных граждан. В 2023 году количество политических заключенных возросло до около 1,5 тысячи, а возможно, что и гораздо больше. Также известно о смертях в тюрьмах.