Таким чином, коли Лукашенко піде з посади, його не зможуть притягнути до відповідальності за злочини, які він вчинив під час правління. Окрім цього, диктатор отримує пожиттєву охорону й інші переваги.

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Цинічні поправки до Конституції

Олександр Лукашенко підписав правки в закон "Про президента", які змінюють регламент щодо колишнього президента країни і його сім'ї. Відтепер білоруський диктатор разом з родиною зберігають недоторканність навіть коли Лукашенко піде з посади. Також вони офіційно отримують пожиттєву охорону та право користуватися державною нерухомістю.

Підписані Лукашенком поправки звільняють експрезидента і членів його сім'ї від покарання за будь-які злочини, скоєні ними за час його правління. Також законом не допускаються будь-які процесуальні дії щодо ексглави білоруської держави та позбавлення її волі.

Недоторканними лишиться майно, активи та листування колишнього президента Білорусі. Сам Лукашенко після відставки стане делегатом Всебілоруських народних зборів та пожиттєвим членом Ради Республіки.

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