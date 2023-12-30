Про це 24 Каналу розповів заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету та керівник Народного антикризового управління в Білорусі Павло Латушко, зауваживши, що Лукашенко та його спільники скоюють воєнні злочини. Вони мають бути покарані.

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Як Білорусь допомагає Росії

Як наголосив Латушко, білоруська опозиція ретельно вивчає це питання та вже передала попередні звіти і представникам Міжнародного кримінального суду, і генеральному прокурору України.

Білорусь бере пряму участь у викраденні українських дітей. Їх вивозять через територію Росії до Білорусі, де тимчасово поселяють в табори.

Їх вивозять через Ростов-на-Дону до території Білорусі. Там їх поміщають в табори, де дітей ідеологічно обробляють в інтересах "руского міра". Згодом з території Білорусі дітей вивозять до Росії або на всиновлення, або повертають на тимчасово окуповані території України. Лукашенко тут не спільник, а ініціатор,

– сказав Латушко.

Білоруській опозиції важливо зупинити ці дії Лукашенка та Путіна, адже вони буквально злочинні та неприпустимі. Там намагаються допомагати Україні повертати дітей додому.

Важливо, щоб усі причетні отримали своє покарання. Алєксандр Лукашенко також має отримати ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду. Це може вплинути на ситуацію в Білорусі.

Хтось може сказати, що от Путіну дали ордер – і злочини не припинилися. Але Лукашенко – не Путін. Якщо Лукашенко та його оточення отримає ордер, то вони будуть в зовсім іншому психологічному стані. В Росії є підтримка війни, в Білорусі – немає. В Росії голосують за Путіна, в Білорусі – не голосують за Лукашенка. Якщо Лукашенка почнуть підозрювати у воєнних злочинах, то люди поруч почнуть думати, а чи варто їм взагалі лізти в цей процес,

– підкреслив Латушко.

Викрадення українських дітей: коротко