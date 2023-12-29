Таким чином білоруський диктатор відкрито бере участь у процесі вивезення дітей. Дмитро Лубінець раніше зазначав, що у Білорусі перебуває понад дві тисячі депортованих українців.

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Діти в Білорусі

У Білорусі у четвер 28 грудня пройшла організована урядом зустріч з дітьми, яких привезли з тимчасового окупованих районів України. На цьому цинічному заході напередодні новорічних свят був присутній і самопроголошений президент Олександр Лукашенко. Він навіть взяв слово, де пообіцяв "обійняти цих дітей, привезти їх до нашого дому, зігріти і зробити їхнє дитинство щасливішим".

Білоруські чиновники офіційно не повідомляють, скільки українських дітей привезли в країну.

Згідно з останнім дослідженням Єльського університету, у Білорусі перебуває близько 2400 депортованих дітей віком від 6 до 17 років, яких вивезли з 4 окупованих областей України. Опозиція звернулася до Міжнародного кримінального суду з закликом притягнути Лукашенка та його чиновників до відповідальності за причетність до незаконного переміщення.

Викрадення дітей Росією