Таким образом, белорусский диктатор открыто участвует в процессе вывоза детей. Дмитрий Лубинец ранее отмечал, что в Беларуси находится более двух тысяч депортированных украинцев.
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Дети в Беларуси
В Беларуси в четверг 28 декабря прошла организованная правительством встреча с детьми, привезенными из временного оккупированных районов Украины. На этом циничном мероприятии в канун новогодних праздников присутствовал и самопровозглашенный президент Александр Лукашенко. Он даже взял слово, где пообещал "обнять этих детей, привезти их в наш дом, согреть и сделать их детство более счастливым".
Белорусские чиновники официально не сообщают сколько украинских детей привезли в страну.
Согласно последнему исследованию Йельского университета, в Беларуси находится около 2400 депортированных детей в возрасте от 6 до 17 лет, вывезенных из 4 оккупированных областей Украины. Оппозиция обратилась в Международный уголовный суд с призывом привлечь Лукашенко и его чиновников к ответственности за причастность к незаконному перемещению.
Похищение детей Россией
- Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека рассказал, что оккупанты постоянно составляют новые списки детей с оккупированных территорий, которые будут через территорию Беларуси вывезены в Россию. Вероятно, таким образом, россияне пытаются скрыть информацию о точном количестве депортированных украинцев. Беларусь – дополнительный фактор.
- С начала полномасштабного вторжения России в Украину Кремль уже депортировал или принудительно переместил в Россию 19 546 украинских детей. Оккупанты активно пытаются их "перевоспитать", поэтому организуют разнообразные "патриотические экскурсии" Они так идеологически влияют на молодежь – при отсутствии возможных альтернатив детей подкупают поездками в российские регионы.
- Украине удалось вернуть домой только 387 детей. В последний раз такой обмен состоялся прямо в канун Рождества – 24 декабря. Среди спасенных детей 8-летний Елисей и два брата – Андрей и Михаил, которым уже успело исполниться 18 лет.