Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека пояснил, что в отношении агрессии России против Украины в него поступило ориентировочно 1000 обращений по поводу нарушений прав детей. Однако Лубинец отмечает, что эта цифра не показывает масштабы трагедии, ведь на самом деле многие к ним не обращаются.

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Россия использует Беларусь, чтобы депортировать украинских детей

Йельский университет в недавнем докладе написал о 2400 украинских детях, которых Россия вывезла в Беларусь. Дмитрий Лубинец рассказал, что у него данные примерно такие же. Ведь возникла новая системная проблема – россияне депортируют украинских детей именно через территорию Беларуси.

По моей информации, они постоянно составляют новые списки детей, находящихся сейчас на временно оккупированной территории Украины, в частности в Донецкой и Луганской областях, которые будут через территорию Беларуси вывезены в Россию. Наверное, таким образом россияне пытаются максимально закрыть информацию о том, что дети находятся на территории России,

– рассказал Уполномоченный.

По его словам, для российских захватчиков Беларусь – это дополнительный фактор того, как скрыть информацию о депортированных украинских детях.

"То есть установление факта депортации и верификация ребенка – это кропотливая работа. Нам нужно установить, кто взял детей, откуда, как он их привезли на территорию России. А когда это происходит через территорию Беларуси, то как найти такую информацию на ее территории? Максимально сложно", – рассказал Дмитрий Лубинец.

Последние данные о депортации украинских детей