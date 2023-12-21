В 2022 году президент России Владимир Путин отметил, что российские федеральные органы должны разработать и поддерживать программы поездок по России для детей и молодежи. Это касается и оккупированных украинских регионов, чтобы украинские дети, посещающие российские регионы, скорее интегрировались в "традиционные российские ценности", познали историю России и "полюбили ее".

"Очень важно, чтобы они (украинские дети – 24 Канал) побывали в главных туристических городах нашей страны, чтобы увидели Россию, чтобы они понимали, гражданами какой страны они стали", – заявила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко.

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В 2022 году такие поездки были организованы для не менее 2 000 детей. В 2023 году, согласно данным Федерального агентства по делам молодежи, по программе "Больше, чем путешествие" в России побывало 2 872 детей из всех четырех оккупированных регионов.

В общей сложности, по данным пресс-службы, в этом году в этой программе должны принять участие около 10 тысяч человек из так называемых "новых регионов", из них 3 тысячи детей в возрасте от 7 до 17 лет.

Вице-премьер России Татьяна Голикова добавила, что в 2023 году и в последние годы для детей из "новых регионов" организуют специальные многодневные тематические маршруты "Познай Россию". С 2023 года российский минкульт будет ежегодно устраивать поездки для 10 тысяч детей из оккупированных частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей на мероприятия в другие регионы России, в частности в Москву, Санкт-Петербург, Тулу, Калугу.

Туризм как часть патриотического воспитания гражданина России

Внутренний туризм в России следует рассматривать как "самое сильное образовательное и воспитательное средство", позволяющее на практике развивать в подростках любовь к "родине". Именно в ходе экскурсий, посещений музеев происходит знакомство с историей родины (т.е. России), с искусством и тем самым зарождается гордость за свою родину, любовь к ней и, следовательно, патриотизм.

Важность туризма в формировании российского патриотизма также была подчеркнута в законе "О патриотическом воспитании граждан России", утвержденном российской оккупационной администрацией в оккупированном Крыму в декабре 2022 года. В частности, развитие внутреннего туризма в России является частью "культурно-патриотического воспитания", а целями патриотического воспитания является формирование чувства верности России, уважения к ее конституции и государственным символам, а также "укрепление престижа" службы в вооруженных силах России и других военных формированиях.

Поездки детей с оккупированных территорий имеют два вектора:

развитие русской гражданской идентичности (индоктринация);

милитаризация (потому что служба в русской армии является атрибутом подлинного русского гражданина).

Куда россияне возили украинских детей

В 2023 году делегация из оккупированного Крыма отправилась в долгосрочное "Путешествие мечты" для победителей всероссийского конкурса "Большая смена" на маршрут от Санкт-Петербурга до Владивостока. На каждой остановке крымские дети должны встретиться с активистами "Движения первых" – организации, активно способствующей формированию российской гражданской идентичности в украинских детей.



Крымские дети в России / Фото из российских соцсетей

С сентября по ноябрь 2023 года 250 молодых людей из оккупированных областей Украины приняли участие в проекте "Родные города" от "Тавриды" и "Больше, чем путешествие". Цель проекта – показать, какие возможности в сфере образования, профессиональной и творческой реализации существуют сегодня в России, чтобы дети с указанных территорий скорее интегрировались в российское пространство.

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Также действует программа "Культурная карта 4+85", в рамках которой не менее 1 тысячи детей из оккупированной Херсонщины может посетить Москву и Санкт-Петербург до конца 2023 года. Поездки, организованные с учетом возраста детей, предусматривают бесплатные экскурсии, проживание и питание, и работают для всех оккупированных регионов. Также по меньшей мере 32 школьника из оккупированной Херсонщины посетили Москву в рамках проекта "Пишем будущее" от президентской платформы "Россия – страна возможностей". Следует отметить, что поездка в Москву была наградой за участие в конкурсе, где участникам нужно было воспевать "красоту и величие России".



Дети из Херсона посетили Москву / Фото оккупационных властей

Дети из оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей также приняли участие в выставке-форуме "Россия" в Москве, где присутствовали стенды указанных областей как российских регионов. Такие меры не только должны нормализовать оккупацию украинских территорий, но и создать ложный нарратив о том, что украинские территории являются якобы частью России.

Вопреки нормам международного права Россия активно осуществляет паспортизацию жителей оккупированных территорий, а также это грубое нарушение Россия использует как средство пропаганды. В московском "Музее Победы" в преддверии так называемого "дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области с Россией" (30 сентября) вручили российские паспорта 20 украинским детям.

На церемонии присутствовали российские чиновники высокого ранга, в том числе заместитель секретаря Общественной палаты Александр Школьник, депутат Госдумы Сергей Колунов, заместитель начальника ГУВМ МВД России Кирилл Одинов. Для детей организовали экскурсии "Москва военная" с посещением Красной площади, смотровой площадки на Воробьевых горах и храма Христа Спасителя.



Украинским детям раздают российские паспорта / Фото росСМИ

Такие поездки являются мощным инструментом "мягкой силы", когда в отсутствии возможных альтернатив детей подкупают поездками в российские регионы, которые проиходят полностью за счет государства.

Одновременно осуществляется прочное идеологическое влияние, чтобы воспитать лояльность России и ее оккупационной власти. Следствием таких действий может быть полное изменение сознания, когда ребенок будет впоследствии осознавать себя как гражданин России, с чувством гордости за русское псевдо-отечество.

Милитаризация школьников по-русски

Чувство гордости за "отечество" является важной составляющей милитаризации украинских детей, которых с детства готовят к службе в российской армии. Для этого используются как способы принуждения, так и способы поощрения. Например, за членство в милитаристской организации "Юнармия" ребенок может поехать на форум в Москву или в лагерь за счет государства.

Но во время такого "отдыха" ребенок проходит курс военной подготовки по российским армейским стандартам и получает порцию концентрированного идеологического влияния от российских военных, которые часто являются кураторами таких мер.

С 8 по 10 декабря 2023 года школьники из Севастополя приняли участие во всероссийском военно-патриотическом собрании для членов "Юнармии", "Славы героев – будем достойны". На концерте была прямая связь с участниками так называемой "СВО", где дети имели возможность дистанционно "поблагодарить их за мирное небо над головой".



Школьники из Севастополя в России / Фото из российских соцсетей

Летом команда юнармейцев из Феодосии "Титан" от специализированной школы №2 принимала участие в прохождении военно-прикладной полосы препятствий "Дорога победителей", который состоялся в Подмосковье.

Интересно, что в 2023 году у игры появился новый девиз: "Победа – одна на всех", которая "поддерживает связь поколений между героями Великой отечественной войны и героями "специальной военной операции".

Летом 2023 года состоялась тематическая военно-патриотическая смена в лагере "Дружба" Владимирской области, где приняли участие дети из оккупированных областей Украины вместе с российскими детьми. Кроме военной подготовки, детей также привлекали к "минуте молчания" по отношению к тем, кто "сейчас принимает участие в специальной военной операции, защищает родину от неонацизма".



Милитаризация украинских детей / Фото "Юнармии"

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На медиафоруме "ЮНКОР" в Москве присутствовали дети из Севастополя и оккупированной Херсонской области. Второй день форума начался со встречи с участниками так называемой "СВО", которые рассказали о "роле патриотизма в жизни россиянина" и как "слово становится основным вооружением в информационной войне".



Дети с Юга Украины на российском форуме / Фото из российских соцсетей

В период с 28 сентября по 18 октября в детском центре "Океан" состоялись две образовательные программы: "Орден Мужества" и "ЭтноРоссия", где принимали участие дети с оккупированных территорий. Дети проходили огневую, боевую, тактико-специальную подготовку и для них проводили занятия по оказанию первой медицинской помощи и лекции о возможностях беспилотных летательных аппаратов.

Россия оказывает активную поддержку молодежным движениям на оккупированных территориях. Так в марте 2023 года участники "Юнармии" из оккупированной Запорожской области во главе с тогдашним руководителем Андоеем Чуйковым посетили Ростов-на-Дону, где состоялась встреча руководителей главного штаба "Юнарм" на "освобожденных территориях". Дети с оккупированных территорий принимали участие в совместном параде в честь очередной годовщины оккупации Крыма вместе с ростовскими школьниками.

Школьники и студенты оккупированных Запорожской и Херсонской областей приняли участие в финале всероссийской военно-спортивной игры "Победа" в Москве. Это происходило в военно-патриотическом парке культуры и отдыха вооруженных сил России "Патриот" и на 253 общевойсковом полигоне Западного военного округа "Алабино".

Игра "Победа" – это комплекс образовательно-соревновательных мероприятий по патриотическому воспитанию, физической культуре и основам безопасности жизнедеятельности для детей и подростков, программа которых разработана и проводится совместно министерством обороны России, движением "Юнармия" и КВЦ "Патриот". То есть эта игра действительно является частью подготовки к военной службе в армии страны-агрессора.

1 августа в Пензе состоялось открытие юнармейского военно-патриотичного собрания "Гвардиец" Приволжского федерального округа, в котором принимали участие учащиеся кадетских классов, корпусов и школ-интернатов, воспитанники военно-патриотических молодежных объединений и дети российских военнослужащих. Собрание приняло более 300 участников из оккупированных Запорожской и Донецкой областей и из России, которые проходили военную подготовку и встречались с участниками так называемой "специальной военной операции".



Как россияне используют детей с оккупированных территорий / Фото "Юнармии"

В августе учащиеся кадетских классов скадовской школы №1 находились в оздоровительно-образовательном центре "Патриот. Спорт" в городе Тучково Московской области. В этом центре проходит собрание российских старшеклассников в рамках допризывной подготовки юношей. Центр специализируется на тактической, военно-медицинской, физической и огневой подготовке, а также обучает российским военным нормативам и уставам.

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Под маской "оздоровления" и "учебных" поездок, Россия активно занимается милитаризацией украинских детей, воспитывая положительное восприятие российской армии и российских военных, в том числе участвующих в войне против Украины.

Благодаря тематическим изменениям в российских лагерях, украинские дети приобретают первоначальные навыки к военной службе в армии государства-оккупанта, которая осуществляет противоправную паспортизацию жителей оккупированных территорий и призыв в собственную армию. Это военное преступление согласно Римскому уставу МКС.

Что говорит международное право о правах человека?

Поездки детей с оккупированных территорий в Россию – один из элементов системы уничтожения идентичности, которую Россия внедряет еще с 2014 года. Под маской "отдыха", "туризма" и "оздоровления" на самом деле скрывается внедрение ложных нарративов о якобы принадлежности оккупированных украинских территорий к России, России как "мощном государстве" и "родине", которую следует защищать с оружием в руках.

Такая инструментализация досуга противоправна с точки зрения Конвенции по правам ребенка, где закрепляется право ребенка на сохранение собственной идентичности и культурной самобытности, а также подчеркиваются важность игр и досуга для формирования чувства принадлежности к культурному сообществу и формирования собственной идентичности.

Через "патриотический туризм" и милитаристские игры Россия пытается навязать украинским детям российскую идентичность и воспитать новое поколение на оккупированных территориях, которое не будет иметь связи с Украиной как собственным государством. Поэтому важно сейчас освещать противоправные практики России и вырабатывать стратегии возвращения наших сограждан домой.