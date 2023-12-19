12 санкционный пакет

Под ударом санкций на этот раз оказался импорт, покупка и перевозка алмазов из России, реэкспорт товаров и технологий, которые могут усиливать российскую военную мощь, чугун, шпигель, отдельные продукты из меди и алюминия, программное обеспечение для менеджмента предприятиями, цены на нефтепродукты.

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Ограничительные меры были наложены на 86 юридических лиц из военного, оборонного, финансового, медиасектора и ИТ-сферы: "Альфа страхования", Росфинмониторинг, Крымтелеком, телеканалы "Цариград" и "Спас", движения "Волонтеры победы", "Авангард" и Крымпатриотцентр. Под санкциями оказался 61 человек: члены Центральной избирательной комиссии России, российские и белорусские военные, бизнесмены, индивиды, занимающиеся промыванием мозгов украинских детей на оккупированных территориях.

Среди ограничений для физических лиц – замораживание активов, невозможность проведения валютных операций с гражданами и компаниями из ЕС, запрет на въезд и транзит через территорию государств-членов.

Кого нет в обновленном санкционном списке

Хотя ограничения были распространены на лиц, занимающихся "перевоспитанием" украинских детей, в частности на Серафима Иванова (Юнармия), Сергея Гаврильчука (Юнармия), Елену Шапурову (так называемого министра образования и науки Запорожской области), вне списка до сих пор есть те, кто берет непосредственное участие в противоправных депортациях, принудительном перемещении, незаконном усыновлении и задержке в возвращении несовершеннолетних.

Да, несмотря на то, что 13 сентября Европейский парламент призвал Международный уголовный суд выдать ордер на арест Александра Лукашенко в связи с ролью Беларуси в депортации украинских детей, лицо, в действиях которого, по мнению ЕС, есть признаки преступления геноцида, до сих пор не под санкциями.

Речь идет о "волонтёре" Алексее Талае, который организовал вывоз нескольких тысяч маленьких украинцев.

За бортом оказалась и Инна Швенк, которая 9 ноября сделала чистосердечное признание в передаче на усыновление россиянам 29 украинских детей, и в очередной раз – Ирина Клюева, отдающая сирот из оккупированного Крыма в российские семьи уже почти 10 лет.

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Несмотря на недавнее внесение лиц в украинский санкционный список, которые на уровне социальных служб оккупационных органов власти дают разрешение на депортацию и незаконные усыновления, ЕС до сих пор не ввел собственные ограничения в отношении нарушителей. В частности, в отношении директора "государственной службы по делам семьи и детей" так называемой "ДНР" Светланы Майбороды.

В санкционном списке ЕС фигурирует Сергей Миронов, который год назад участвовал в депортации, а впоследствии удочерил 10-месячную Маргариту Прокопенко из Херсона. Однако ни в одном из официальных документов объединение не осуждено и даже не упомянуто о незаконной передаче украинского ребенка в его семью.

В итоге вывод – неутешительный: то ли ЕС упорно не замечает упомянутых лиц, то ли не считает их действия противоправными.

В любом случае отсутствие реакции на незаконные усыновления и умышленное создание препятствий для возвращения украинских детей является своеобразным зеленым светом для злоумышленников и влечет за собой увеличение масштабов преступлений. Соответствующее поведение не способствует репатриации детей и их воссоединению с семьями.

Проблема санкционного списка в целом

Каждый новый пакет ограничений вызывает все большее обсуждение. Сроки для принятия санкций увеличиваются, в то время как возможности идентифицировать похищенных украинских детей, помешать их усыновлению и обеспечить возврат – уменьшаются.

В санкционном списке ЕС уже фигурируют лица, не имеющие ни активов в Европе, ни реальной возможности посетить государства-члены. В то же время, ответственные среднего и высшего звена до сих пор свободно переводят евро, заработанные на преступлениях, детям, которые учатся в местных университетах.

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Это не означает, что санкции в отношении отдельных лиц не требуются. Скорее, следует установить механизм мониторинга и оценки эффективности ограничительных мер, а также координировать политику ЕС с соответствующими действиями других государств.

Не менее важно реагировать на каждое нарушение, совершенное лицом, и периодически пересматривать санкционный список, внося необходимые дополнения или поправки, ведь безнаказанное действие обязательно будет повторено.

Еще более актуальна такая "ревизия" в случае поведения, имеющего элементы преступления геноцида.

Согласно Конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него, каждая из 153 сторон договора обязана предупредить, остановить и привлечь к ответственности виновных в совершении этого преступления лиц. Государства ЕС ратифицировали Конвенцию, а, следовательно, должны реагировать на действия российских агентов в отношении украинских детей, используя при этом и санкционное давление.

Наконец, кажется, ЕС не хватает координации внутри объединения: в то время как один орган осуждает определенное деяние, другой – не отражает его в конкретных мерах внешней политики. Это создает ситуацию, при которой политические декларации остаются исключительно заявлениями, иногда превращая ЕС в новую ООН.